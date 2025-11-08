線性香vs.感官香你是哪派！2025秋冬最強嗅覺趨勢　三款香氣一噴入魂

▲（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

今年秋冬，香氣潮流分成兩大陣營；一是以純淨與延續感為核心的「線性香（Linear Perfume）」，另一是強調濃度、層次與情緒渲染的「感官香派（Sensual Perfume）」。

前者乾淨透明、像空氣一樣輕盈，後者濃郁深沉、讓人沉醉。兩者看似對立，卻都以「療癒」為共同核心，讓氣味成為自我安放的靈魂語言。

1.最佳線性香代表：Parfums de la Bastide艾克斯佛手柑檀木香水

法國普羅旺斯天然香氛品牌香墅旅程Parfums de la Bastide，是線性香的經典代表。由Heath美好生活代理，全新再推出令人眼睛為之一亮的天然線性香巨作：「艾克斯佛手柑檀木香水」以Sillage（香氣軌跡）為名，正是線性香精神的完美體現，香水不追求強烈轉折，而是以乾淨、柔和的氣味，隨呼吸流動、穩定延續，讓你始終如一聞到最一致的氣味。

▲香墅旅程 Parfums de la Bastide 艾克斯佛手柑檀木香水 50ml／2,880元；100ml／3,980元。（圖／品牌提供）



明亮柑橘 × 溫潤木質，前調的佛手柑明亮開場，融合茶香與麝香的輕盈透明感，尾韻由檀香收斂出溫柔奶香，整體香氣宛如貼合肌膚的第二層呼吸。這款香氛不喧嘩卻難以忽視，像午後的普羅旺斯光影，柔和、安靜，卻留有深刻餘韻。

▲香墅旅程 Parfums de la Bastide 艾克斯佛手柑檀木香水 50ml／2,880元；100ml／3,980元。（圖／品牌提供）



2.天然香氣品牌ABEL登台，引領天然香氛革新之路

來自紐西蘭的天然香氛品牌ABEL登台，由ARTIFACTS代理，以生物科技 × 天然香材打造未來世代的線性香。創辦人Frances Shoemack認為：「生物科技之於香氛，就如電動車之於汽車，是擺脫石化成分的答案。」

▲紐西蘭的天然香氛品牌ABEL由ARTIFACTS代理。



今年品牌全新升級配方，香精濃度提升37%，但依舊維持100%天然、0%石化。氣味乾淨卻持久，是線性香的現代詮釋。

ABEL必試香氣：這次登台一次推出許多款香氛，其中推薦兩款給愛香女孩，包括CYAN NORI，是甜美果香與植物麝香融合，帶著海洋鹹韻與柔滑質地，乾淨、性感又療癒。前調：柑橘、白桃；中調則是植物麝香，基調以海苔收。另一款有如洗完衣服的清新香氣LAUNDRY DAY，透過百香果與青檸皮交織出陽光洗衣香氣，清新明亮，彷彿心情也被洗滌。前調透過新鮮剪草、醛香開場，中調則是萊姆、百香果，基調用香根草收尾！

▲（左）ABEL CYAN NORI香水 50ml／6,700元、 （右）ABEL LAUNDRY DAY香水 50ml／6,700元。（圖／品牌提供）

ABEL x ARTIFACTS 快閃限定登場

地點： ARTIFACTS 敦南旗艦店（台北市大安區敦化南路一段177巷23號1樓）

時間： 2025年10月23日至11月19日

現場完整展出九款全系列香氛，以RADICAL FRAGRANCE為主題，邀你體驗最純淨的嗅覺哲學。

感官香派代表：Acqua di Parma格調精萃系列──濃郁、華麗、如神話般的永恆

義大利香氛名門Acqua di Parma今年推出全新格調精萃系列，以希臘神話中象徵不朽的「ambrosía（神之甘露）」為靈感，開啟濃郁而馥郁的感官之旅。

兩款香氣皆以30%高濃度純香精油調製，將香氛昇華至極致層次，從明亮光影到深邃餘韻，都是一場關於感官奢華的詩篇。​

▲Acqua di Parma 格調 迷煙茉莉精萃 50ml／11,500元、Acqua di Parma 格調 藏紅花精萃 50ml／11,500元。（圖／品牌提供）



格調 迷煙茉莉精萃

以稀有的茉莉冷脂精萃為靈魂，融合義大利檸檬、乳香與煙燻紅茶。花香明亮又帶陰影層次，尾韻以檀香與岩蘭草收束，如絲絨般柔軟持香。

格調 藏紅花精萃

以珍稀番紅花詮釋金色辛香琥珀調，紅橙與薑的熱烈交織，搭配香草與琥珀尾韻，氣味華麗又溫暖，如陽光親吻肌膚般的奢華感官。

▲Acqua di Parma 格調 迷煙茉莉精萃 50ml／11,500元、Acqua di Parma 格調 藏紅花精萃 50ml／11,500元。（圖／品牌提供）



