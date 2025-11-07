fb ig video search mobile ETtoday

京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

>

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲京站周年慶11／19登場，針對普發一萬有特別加碼。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

京站時尚廣場周年慶將於11／19開跑，以「無痛消費 有感回饋」為主題，主打線上線下同步優惠、滿千送百、刷卡加碼及限量贈禮。活動期間全館6折起，Q卡友單筆滿3,800元送500元，因應全民普發領1萬元，首五日再加碼累積滿1萬元再送500元，加上信用卡、業種加贈回饋率最高可達24%。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲回門禮第一波11／20起「三合一刷具收納盒」（上）；回門禮第二波11／27起「雙層珠寶盒」（下）。

京站周年慶全館推出滿3,800元送400元抵用券，再加100元Qonline贈券。因應普發首五日（11／19至11／23），Q卡友累積滿萬元再送500元，3C家電單筆滿1萬元另送500元。加上與特定8間銀行推加碼，消費滿1萬元加送500元，等同消費滿11,400元可獲最大值2,400元回饋。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲COCOCHI卸妝膏買二送四組，原價3760元，特價1650元。

化妝品與保養品仍是周年慶最熱門戰區。京站打出獨家30組的限量優惠組合，如 L’OCCITANE蠟菊彈力保養組，原價4,660元，特價3,500元；ORIGINS靈芝穩膚雙效組，原價3,516元，特價2,400元；COCOCHI卸妝膏買二送四組，原價3,760元，特價1,650元。另有「買一送多」優惠組，KIEHL’S激光極淨白淡斑精華組，原價8,399元，特價3,240元）與 IPSA流金水大滿貫組，原價5,100元，特價2,610元，吸引保養控提前囤貨。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲KIEHL'S激光極淨白淡斑精華組，原價8399元，特價3240元；IPSA流金水大滿貫組，原價5100元，特價2610元。

11／19至11／23期間，指定品牌如 KIEHL’S、IPSA、shu uemura、LANEIGE 等櫃位滿額可加贈商品券，單筆滿萬元再送 ORiental Traffic 女鞋乙雙（限量100雙）。

今年也推出「鈔值鞋款2折起」，集結通勤、休閒與韓星同款風格品項。ORiental Traffic 厚底蒂羅爾鞋原價3,980元，特價500元；ALL BLACK 尖頭瑪莉珍鞋原價4,980元，特價990元；adidas Response 男跑步鞋原價2,490元、特價1,290元。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲ORiental Traffic厚底蒂羅爾鞋原價3980元，特價500元；ALL BLACK尖頭麂皮瑪莉珍鞋，原價4980元，特價990元。

業者表示，京站線上平台 Qonline 與實體同步祭出優惠，消費滿3,800元可獲500元抵用券，首五日Q點5倍送；11／19至12／3 透過 LINE 購物享4％ LINE POINTS 回饋。化妝品、內衣、香氛櫃消費滿6,000元可獲LED摺疊化妝鏡。11／19至12／15Q卡友單日累積滿6,000元，可獲一次抽獎機會，有機會獲得萬元京站商品券與「消費送等值購物金」。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲化妝品、內衣、香氛單櫃消費累積滿6000元，還可獲贈LED摺疊化妝鏡。

SOGO台北店38周年慶11／6登場，今年主打國際精品最高16%回饋、化妝品單日單櫃滿6,000元送800元、指定精品滿2萬元送2,000元，12天檔期全台七店周年慶業績目標上看121億元。

▲▼台北SOGO百貨周年慶活動6日正式開跑，一早董事長黃晴雯盛裝打扮在門口開門迎接消費者。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北SOGO百貨周年慶開跑，消費者第一小時直接結單，氣氛熱絡。（圖／記者湯興漢攝）

今年SOGO持中國信託SOGO聯名卡全館享4%回饋無上限，指定業種合併最高14%；APP會員可領6,900元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元現折300元。三館各自以不同回饋重點出擊，敦化館更以最後一檔周年慶祭出精品尊榮加碼，回饋上看16%。

關鍵字：

京站, 周年慶, Q卡友, 滿額贈, 百萬抽獎, 保養組, 鞋款特價, Qonline

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超玻璃心的三大星座！TOP 1太重感情無法接受背叛　信任破碎就無法修補

超玻璃心的三大星座！TOP 1太重感情無法接受背叛　信任破碎就無法修補

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬 林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人 高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 SOGO台北店周年慶開跑　母子排4小時買24萬元家電 UNIQLO x KAWS全新聯名9款針織單品一次看！GANNI黛西鴨托特包可愛必收 大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫 新光三越11／6周慶首日人潮破11萬　普發1萬、降溫加持買氣飆9億元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面