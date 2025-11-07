京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

▲京站周年慶11／19登場，針對普發一萬有特別加碼。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

京站時尚廣場周年慶將於11／19開跑，以「無痛消費 有感回饋」為主題，主打線上線下同步優惠、滿千送百、刷卡加碼及限量贈禮。活動期間全館6折起，Q卡友單筆滿3,800元送500元，因應全民普發領1萬元，首五日再加碼累積滿1萬元再送500元，加上信用卡、業種加贈回饋率最高可達24%。

▲回門禮第一波11／20起「三合一刷具收納盒」（上）；回門禮第二波11／27起「雙層珠寶盒」（下）。

京站周年慶全館推出滿3,800元送400元抵用券，再加100元Qonline贈券。因應普發首五日（11／19至11／23），Q卡友累積滿萬元再送500元，3C家電單筆滿1萬元另送500元。加上與特定8間銀行推加碼，消費滿1萬元加送500元，等同消費滿11,400元可獲最大值2,400元回饋。

▲COCOCHI卸妝膏買二送四組，原價3760元，特價1650元。

化妝品與保養品仍是周年慶最熱門戰區。京站打出獨家30組的限量優惠組合，如 L’OCCITANE蠟菊彈力保養組，原價4,660元，特價3,500元；ORIGINS靈芝穩膚雙效組，原價3,516元，特價2,400元；COCOCHI卸妝膏買二送四組，原價3,760元，特價1,650元。另有「買一送多」優惠組，KIEHL’S激光極淨白淡斑精華組，原價8,399元，特價3,240元）與 IPSA流金水大滿貫組，原價5,100元，特價2,610元，吸引保養控提前囤貨。

▲KIEHL'S激光極淨白淡斑精華組，原價8399元，特價3240元；IPSA流金水大滿貫組，原價5100元，特價2610元。

11／19至11／23期間，指定品牌如 KIEHL’S、IPSA、shu uemura、LANEIGE 等櫃位滿額可加贈商品券，單筆滿萬元再送 ORiental Traffic 女鞋乙雙（限量100雙）。

今年也推出「鈔值鞋款2折起」，集結通勤、休閒與韓星同款風格品項。ORiental Traffic 厚底蒂羅爾鞋原價3,980元，特價500元；ALL BLACK 尖頭瑪莉珍鞋原價4,980元，特價990元；adidas Response 男跑步鞋原價2,490元、特價1,290元。

▲ORiental Traffic厚底蒂羅爾鞋原價3980元，特價500元；ALL BLACK尖頭麂皮瑪莉珍鞋，原價4980元，特價990元。

業者表示，京站線上平台 Qonline 與實體同步祭出優惠，消費滿3,800元可獲500元抵用券，首五日Q點5倍送；11／19至12／3 透過 LINE 購物享4％ LINE POINTS 回饋。化妝品、內衣、香氛櫃消費滿6,000元可獲LED摺疊化妝鏡。11／19至12／15Q卡友單日累積滿6,000元，可獲一次抽獎機會，有機會獲得萬元京站商品券與「消費送等值購物金」。

▲化妝品、內衣、香氛單櫃消費累積滿6000元，還可獲贈LED摺疊化妝鏡。

SOGO台北店38周年慶11／6登場，今年主打國際精品最高16%回饋、化妝品單日單櫃滿6,000元送800元、指定精品滿2萬元送2,000元，12天檔期全台七店周年慶業績目標上看121億元。

▲台北SOGO百貨周年慶開跑，消費者第一小時直接結單，氣氛熱絡。（圖／記者湯興漢攝）

今年SOGO持中國信託SOGO聯名卡全館享4%回饋無上限，指定業種合併最高14%；APP會員可領6,900元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元現折300元。三館各自以不同回饋重點出擊，敦化館更以最後一檔周年慶祭出精品尊榮加碼，回饋上看16%。