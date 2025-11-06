惠利現身信義甜喊「我愛你」寵粉　穿Max Mara大衣超敬業「熱也要美」

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品品牌Max Mara微風南山專門店盛大開幕，今6日特別邀請韓星惠利來台揭開序幕，她身穿可愛的粉色大衣登場，聽到有粉絲為見她一面前一晚就來守候，惠利不捨又十分寵粉，親自感謝粉絲hyeroomy（혜루미），用中文喊出「我愛你」，不斷比出愛心，簡直福利送滿滿。而台灣藝人宋芸樺、詹子萱、林品彤、劉以豪也一同齊聚，大家瞬間化身小粉絲，紛紛表示非常想見到惠利。





▲惠利以一身柔粉色造型成為全場焦點，她身穿品牌 2026 早春度假系列 Teddy Icon Coat。（圖／記者林敬旻攝）

惠利以一身柔粉色造型成為全場焦點，她身穿品牌 2026 早春度假系列 Teddy Icon Coat，內搭同色系針織上衣與短褲，手提標誌性 Whitney Bag，惠利笑說，這次特地為活動挑選了與眾不同的造型，「今天是特別的場合，所以也想用特別的穿搭跟大家見面。」她透露這套粉嫩造型的重點在於色調與剪裁，既展現女性的優雅氣質，也呼應早春系列的溫暖氛圍。被問到當天是否因厚外套而感到炎熱時，惠利大方笑答：「有一點熱，但為了美麗沒關係！」展現她一貫直率又親切的魅力。這次亮相的 Teddy Icon Coat 是 Max Mara 的經典代表之一，以柔軟羊駝毛與絲綢混紡製成，質地輕盈卻極度保暖。





▲劉以豪穿品牌經典101801 Icon Coat現身。（圖／記者林敬旻攝）





▲宋芸樺出席Max Mara微風南山開幕。（圖／記者林敬旻攝）



劉以豪穿品牌經典101801 Icon Coat現身，採用駝色喀什米爾羊毛製作，他特別提到，「肩線設計我很喜歡，男生、女生都能夠百搭。」他也特別說很希望有機會與惠利合作，「見面的話準備跟她自我介紹，只是我的韓文沒什麼進步！」





▲詹子萱。（圖／記者林敬旻攝）





▲林品彤。（圖／記者林敬旻攝）

Max Mara 微風南山專門店以全新概念重新出發，設計靈感取自品牌一貫的精緻剪裁與永恆優雅，整體空間以義式經典品味為主軸，以溫潤色調與建築細節刻畫出低調奢華氛圍，店內也帶來許多超越時間的經典單品，像是最出名的101801 Icon Coat、Manuela Icon Coat、Ludmilla Icon Coat、Teddy Icon Coat，滿足秋冬溫潤實穿的穿搭需求， 同時也提供Atelier高級訂製大衣與Sartoriale剪裁西服系列，同步引入包款WHITNEY BAG ，展現優雅自信態度。





▲Max Mara 微風南山專門店以全新概念重新出發。（圖／品牌提供）





▲Max Mara Teddy Icon Coat；Max Mara Ludmilla Icon Coat。（圖／品牌提供）

同場加映





▲限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta台南新光三越新天地專門店此次改裝除了呈現更加完整的包款、鞋履以及配件單品之外，也首度引入時裝系列，還特別帶來限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包。運用高級長毛羊皮打造，並採用深藍色丹寧布料結合毛呢質感，展現柔軟與結構之間的平衡。Andiamo以結飾金屬鏈條為亮點，兼具實用與時尚；而Pinacoteca則以更柔軟的線條詮釋日常隨性，無論搭配休閒或正式造型皆能呈現現代義式風格，結合蓬鬆質地，是寒冬中最具話題的高質感選擇。