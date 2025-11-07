封存超過1/4世紀才裝瓶！麥卡倫雪莉桶30年登場　從橡實到釀成威士忌超講究

記者林明瑋 / 台北報導

「從橡實到餐桌」不是什麼生活廚藝節目，而是蘇格蘭威士忌酒廠麥卡倫（Macallan）要說的故事，強調從種植橡樹、製桶到注入酒液封存靜待熟成，全程都是自家工藝，不假他人之手。日前 麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell及全球品牌教育總監Alexander Robertson來台，同時曝光經典雪利桶25年及30年兩款高年份威士忌，Kirsteen Campbell直言：「能在30年後親自挑選出這些珍稀酒桶，是釀酒師的榮幸。」

▲麥卡倫經典雪莉橡木桶30年。（圖 / 品牌提供，以下同）

麥卡倫被譽為雪莉桶王者，最初由麥卡倫在酒壇掀起使用雪莉桶的風潮，各酒廠紛紛跟進，如今成為威士忌熟成的主流做法，但光是這樣還不夠，麥卡倫建立了雪莉桶供應鏈，從契作永續林區挑選優質橡木，歷經4年自然風乾、送至西班牙赫雷斯火烤塑形成桶，再與頂級雪利酒品牌瓦德比諾（Valdespino）合作，以頂級雪莉酒開啟18個月的潤桶工序，取出雪莉酒後，橡木桶也收飽了深邃的香氣，準備開始下一趟旅程。

▲麥卡倫經典雪莉橡木桶25年。

另一頭的蘇格蘭，酒液透過小型蒸餾器，提高與銅的接觸面積，慢慢地在蒸餾過程中讓新酒發展出馥郁果香與飽滿渾厚的酒體，接著封存於從西班牙運送至蘇格蘭的雪莉橡木桶中，靜待熟成。Kirsteen Campbell透露，釀酒大師團隊為確保的品質，採小批量生產威士忌，除了細心檢查風味、香氣與口感的整體平衡，更要經過636次的檢測，以確保所有條件均優雅平衡、符合標準。

Alexander Robertson表示，台灣的威士忌市場很成熟，大家喜歡單一純麥、雪莉桶，麥卡倫正是雪莉桶中的佼佼者，希望提供的不只有風味還有工藝，同時強調創新和創意。此次現身的經典雪利桶25年及30年酒款，很能代表麥卡倫的精神，針對經典雪莉桶25年，Kirsteen Campbell分享：「這款酒主要以初次雪莉桶熟成，展現深度與豐富性；而少量的再填桶，則為酒液注入活力與平衡，使整體風味更顯層次。」

▲麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell。

30年當然更為珍稀，超過4成酒液會隨時間揮發，留下濃郁的風味與深度，由釀酒大師團隊每年逐桶甄選、限量裝瓶，酒液呈現古老橡木光澤的深紅褐色、酒體渾厚，品飲後餘韻縈繞，內斂而充滿力量，Kirsteen Campbell直言：「這是一款真正的經典之作，展現歐洲橡木的極致風味。能親自挑選這些經過30年的珍稀酒桶，是我們釀酒師的榮幸，也是對時間與工藝的最高敬意。」

【看更多威士忌】

慕赫（Mortlach）

全新的慕赫・無界系列的首發之作「破曉」，酒液在幾乎不與銅接觸的蒸餾條件下，淬鍊出醇厚風味，並與法國頂級製桶廠合作，由首席調酒師Craig Wilson挑選長時間天然風乾的法國橡木新桶，於法國干邑區進行長時間風乾，因此能軟化橡木中的單寧，增添酒液的果香與鮮味層次，造就豐富的肉脂感、木質辛香，以及飽滿的水果蜜香。

▲慕赫・無界系列「破曉」，700ml、3,680元。

百富（The Balvenie）

百富首席調酒師Kelsey McKechnie與窖藏管理員George Paterson在酒廠深處探索，發現了塵封多年的稀有酒桶，承載了匠人智慧與歲月風味，由此發展出百富故事系列「窖藏奇遇」，最新力作為極具實驗性的12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌，採用蘇格蘭威士忌熟成中少見的蒙地亞甜酒桶，聞香時散發麥芽糖與蜂蜜的香氣，入口先感受糖漬水果的細緻甜味，隨之展現濃郁的香草橡木、溫潤辛香與果乾氣息，口感平衡且耐人尋味。

▲百富故事系列「窖藏奇遇」12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌，700ml，1,880元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。