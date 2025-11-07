600元起吃到飽「朵頤牛排」宏匯終於要開了　預計12月正式見客

▲新莊被網友盛讚的牛排西餐「朵頤」，將回歸宏匯廣場。（圖／饗賓集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

饗賓集團旗下牛排西餐廳「朵頤」，以主餐加上Semi Buffet形式，最低只要花600多元就能輕鬆吃，被許多網友稱作最划算吃到飽，去年獨立店結束營業後，今年初便宣告將重回新莊宏匯廣場，目前終於確定將在12月正式對外見客，大家可以準備開吃了。

被網友稱為新北最好吃西餐廳朵頤，在改菜單之後以主餐千元有找、加上自助百匯吃到飽的親民價深受好評，當時被許多民眾推薦、一位難求，但不到2個月卻對外公告，因租約到期僅營業至去年8月底，讓許多人上網留言哭哭，今年1月證實將進駐宏匯廣場，以牛排餐點形式加上Semi Buffet正式回歸。

因朵頤牛排已進駐新光三越台南小北門，其用餐形式是以精緻主餐搭配豐盛百匯，主餐系列分為經典698元、精選798元、極饗898元。經典主餐包括法式油封鴨腿、焗烤檸檬扁鱈；精選主餐包括美國Choice炭香翼板牛排、味噌焦糖豬肋排；898元極饗主餐包括美國Choice肋眼牛排、美國Choice帶骨牛小排、慢熟法式羊排與極饗焗烤龍蝦。

自助無限菜色則包含主廚沙拉區、開胃前菜區魔鬼蛋、水果優格沙拉，配菜青醬羅勒嫩雞燉飯、西班牙烘蛋、現烤披薩，以及香蒜麵包、經典松露薯泥與酥皮海鮮巧達濃湯。還有飲料、水果、甜點、蛋糕等品項。

而宏匯廣場近年積極強化餐飲，自11／6起館內五家全新餐廳接力開幕，包括新北首店的「撈王」、「炒湘湘」與「牛喜」，以及話題早午餐店 PRESERVE 和日式定食品牌大戶屋。開幕期間消費滿額還有餐飲抵用券與多項優惠活動。

▲「牛喜」個人壽喜燒鍋。

11／6率先開幕的「牛喜」以個人壽喜燒鍋為主打，提供關西鹹甜口味與九州博多水炊鍋兩種湯底，搭配慕絲質地的「蛋液泡泡」沾醬，風味獨特。餐廳營造日式小食堂氛圍，並提供白飯自助無限續，主打輕鬆用餐又兼具高CP值的鍋物體驗。「PRESERVE」以創意酪梨料理聞名，11／7正式登場，開幕期間11／7至11／30消費滿 2,000 元送酪梨帆布提袋；12／1至12／31 消費滿 2,000 元贈餐點招待券；11／7至12／15 拍照上傳 IG 限動並標記官方帳號可再獲精緻點心。

「炒湘湘」新北首店也從11／7試營運、11／8正式開幕，主打湘菜經典如18秒爆炒鮮牛肉、酥湘脆骨雞與紅燒肉燜豆腐等現炒熱菜，強調「鍋氣」與辣味並重。開幕三日推出加入會員送「芝麻蜜糖滋粑」，單筆消費滿1,500元贈150元現金兌換券，下午3點後單筆滿2,500元再贈 GooDonut 甜甜圈乙盒，每日限量50份。中式火鍋「撈王」則將在11／11登場。

宏匯廣場表示，12月除了朵頤牛排，也將迎來甜點品牌「不二弄咖啡」、義式餐廳「貝里尼 BELLINI Pasta Pasta」，讓在地消費者不用跑遠也能嚐鮮。