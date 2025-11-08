回到家做4件事能平靜心情　給總是負面思考的人

▲回到家或一人獨處時，用幾個習慣找回正向力量。（圖／xFrame、pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

當你一整天的生活都處於繁忙的工作或學習中，回到家後心情仍然緊繃，對於總是傾向負面思考的人來說，這樣的感覺或許時常發生，有網友在Mindset Focused成長平台上分享晚上可以做的幾件事，幫助讓你放鬆、轉換思維，使心情變得更為平靜和積極。





思考3個積極的問題

回到家後抽出一點私人時間，可以思考這三個問題，並養成習慣：

今天發生了什麼讓我感到感激的事情？

我今天做了哪些行為讓我朝著我的目標邁進？

我對於現在的生活，有哪些想要或者能夠做出的改變？



這樣的問題可以讓你專注於正面事物，進而轉變你對生活的看法。即使是微小的進步或轉變，也值得珍惜，在潛意識中，可能成為你激勵自己的動力。

睡前閱讀

在上床睡覺之前花20分鐘進行閱讀，有助於讓你放鬆下來，跳脫到另一個世界，選擇一些輕鬆、愉悅的散文或小說，閱讀需要專注和集中，有助於放鬆你的大腦，使思緒放慢，進而促進更好的睡眠品質。

提前準備明天的工作

快速列出你明天需要完成的3件最重要的事情，提前備好必要的資料或文件。這樣做有助於避免早晨匆忙慌亂，並且能更快投入到工作中去，而且提前準備可以讓你感到更有安全感，減少無自覺的焦慮和壓力。

晚上8點後不上網

這的確需要耐心的練習，關掉手機、電腦和其他電子設備，讓自己遠離嘈雜的信息和社交媒體。這個習慣有助於讓你專注於自己，減少外在干擾，也有助於更好地放鬆和入睡，一開始可能有些「戒斷症狀」，告訴自己不需要一步到位，先從10點後、11點後，或是先以1小時的長度開始，慢慢拉久時間，空出來的光陰有機會讓你泡澡、開發新的興趣，回報其實很豐碩。