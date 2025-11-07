雙11療癒聯名小物限量送！愛康、未來美搶先開跑

▲未來美推出聯名超萌小物只送不賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雙11購物季倒數計時，不少品牌已搶先開跑，除了推出超殺優惠外，更與可愛IP推出聯名實用小物，只送不賣。像是愛康衛生棉攜手 DINOTAENG ，未來美則是與 Bunni Konbiny兔子便利商店合作，打造療癒生活聯名組合。

▲愛康 透芯涼感棉 DINOTAENG特別款。

▲DINOTAENG盥洗包有4色隨機贈送。

迎接雙 11 購物季，愛康衛生棉攜手全球超人氣 IP DINOTAENG 推出可愛實用小物，讓粉絲在囤貨衛生棉同時也能收穫滿滿療癒好心情。自 11 月 3 日起於愛康官網、蝦皮及 momo 通路購買「透芯涼感棉 DINOTAENG 特別款」指定組合，消費滿額即可獲得 DINOTAENG 隨行盥洗包，數量有限，贈完為止。

▲可愛軟萌小物正中女孩心。

▲未來光 面罩+PDRN精華護理組 原價22,280元，雙11限定價 14,111元。

未來美則首次與人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，以三大人氣角色——Mayo（美奶滋）、Mogu（蘑菇）、Mame（豆豆） 打造療癒系生活聯名組合！ 延續 Bunni Konbiny 的「可愛、柔軟、陪伴感」設計美學，結合未來美速效保養理念，推出三款超高顏值日常實用小物，包括午睡毯、伸縮皮票夾、吊飾購物袋。雙11讓你一次收藏Bunni的軟萌日常，即日起，只要在指定通路、滿額即贈雙11期間限定，數量有限送完為止。