換季敏感有頭皮味！10款人氣頭皮精華推薦　嬌蘭、歐舒丹養髮超推

每到換季，頭皮就開始搔癢、出油、甚至長乾屑？這些都是「頭皮換季敏感」的警訊！其實就像臉部肌膚一樣，頭皮也需要定期保養。這次精選10款人氣頭皮精華，從修護、舒緩到強健髮根通通有，幫助穩定頭皮狀況、減少敏感與落髮、甚至是油膩扁塌的問題，換季也能維持髮肌健康與蓬鬆度！

▲換季也能維持髮肌健康與蓬鬆度。（圖／IG@curlyshyll_official）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：嬌蘭 皇家蜂王乳 頭皮修護精華

使用方式：乾髮、濕髮狀態使用

結合嬌蘭最經典的黑蜂蜂蜜與蜂王乳成分，這款頭皮精華堪稱換季敏感頭皮的急救瓶。運用動態黑蜂修護科技™搭配泛醇複合物，能深層修護頭皮環境、強化髮根防禦力，同時潤澤髮絲、提升整體韌性。質地輕盈如水卻富含高濃度修護成分，抹在頭皮毫不黏膩，吸收後帶有微微潤感。許多網友表示使用後「頭皮不再乾癢」，連白髮問題都獲得改善，是名副其實的頂級頭皮保養精品。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳 頭皮修護精華，50ml／NT$5,600。（圖／嬌蘭）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：巴黎卡詩 粉漾芯生頭皮調理精華

使用方式：濕髮狀態使用

頭皮調理界的人氣王！這款頭皮精華以亞美尼斯活髮因子1.5%與薑根萃取為主打成分，能刺激頭皮循環、活化髮根，同時平衡油脂與調理頭皮環境。質地清透水感、吸收快，使用後頭皮會有輕微的沁涼感，整體更蓬鬆不塌。香氣是柔和的花果香，使用時就像在做頭皮SPA。特別推薦給油性頭皮或長期戴安全帽、頭皮容易悶熱的人。

▲巴黎卡詩 粉漾芯生頭皮調理精華，90ml／NT$2,200。（圖／巴黎卡詩）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：歐舒丹 草本豐蘊養髮精華

使用方式：乾髮、頭皮微濕狀態使用

專為壓力大、頭皮失衡設計的救援型精華！蘊含99%天然植萃配方，包括迷迭香、雪松與薑精油，能促進循環、活絡髮根，同時舒緩乾癢與緊繃感。獨家雙重質地設計在使用前需搖勻，可達到高效滲透與鎮定頭皮效果。吸收極快、涼感明顯，尤其適合夏季或油性頭皮。持續使用能改善頭皮出油、細軟扁塌問題，不少使用者回饋「髮縫真的變小！」

▲歐舒丹 草本豐蘊養髮精華，50ml／NT$1,580。（圖／歐舒丹）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：juliArt覺亞 希沛絲蘊髮養髮液

使用方式：乾髮狀態時使用

台灣頭皮養護品牌juliArt熱銷冠軍！富含專利NcPA皙玻酸與甘草次酸複合物，能漸進式控油、調理頭皮、活絡髮根，讓髮絲更強韌不易斷裂。還加入鋸棕櫚與鱷梨油萃取，有助於軟化頭皮角質、減少毛孔堵塞與油脂堆積。帶自然草本香氣與淡淡涼感，使用時不刺激、不刺癢，貼心分油性與乾性版本，也有同系列希沛絲賦活露，小分子有絕佳的皮膚滲透性，可強化頭皮角質、表皮與真皮細胞的保濕力與彈性。

▲juliArt覺亞 希沛絲蘊髮養髮液，115ml／NT$2,000。（圖／juliArt覺亞）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：Hair Rituel by Sisley 賦活重升髮精華

使用方式：乾髮或濕髮（洗髮後吹乾或吹至半乾）狀態使用

頂級頭皮保養代表作！內含鋅、銅、鎂、維生素B5、B6、E衍生物，並搭配胺基酸、維他命胜肽與米蛋白複合精華，可深層滋養髮根、修護脆弱頭皮、延緩老化。使用時以滴管少量點於頭皮後按摩，清爽不黏、吸收極快。許多愛用者回饋使用一週後「頭皮屑減少、頭皮緊繃感改善」，香氣優雅淡雅，是養髮同時放鬆身心的精品級選擇。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升髮精華，60ml／NT$6,750。（圖／Sisley）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：ROOTON 甦活植萃髮根噴霧

使用方式：乾髮狀態使用

韓國人氣頭皮品牌ROOTON主打女性專屬頭皮養護。結合16種草本植萃與韓國食藥署認證的強健髮根配方，能有效舒緩頭皮乾癢、紅腫、出油問題。含有微量水楊酸可溫和代謝老廢角質，幫助毛囊更好吸收養分。噴上後會感受到輕盈清涼感與乾淨香氣，許多網友分享「夏天戴安全帽前先噴，頭皮不悶不臭、髮根更蓬鬆！」堪稱夏季頭皮救星。

▲ROOTON 甦活植萃髮根噴霧，150ml／NT$850。（圖／ROOTON）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：uka 頭皮賦活精露

使用方式：乾髮、或頭皮吹至半乾狀態時使用

有「頭皮小棕瓶」的稱號！高達93%天然成分組成，以靈芝、人蔘與蘋果幹細胞萃取為核心，有效促進頭皮代謝、延緩老化並提升保水力。玻尿酸補水同時建立防護屏障，讓頭皮穩定不乾癢。質地是略帶油潤感的水精露型，延展性極佳、吸收後頭皮柔軟輕盈。整體香氣溫潤草本，按摩後會有放鬆的暖感，非常推薦給乾燥、缺水型或壓力性頭皮。

▲uka 頭皮賦活精露，50ml／NT$1,780。（圖／10/10 HOPE）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華

使用方式：清潔後微濕、或乾髮狀態下使用

AVEDA熱銷多年的人氣頭皮菁華，以有機印度鵝莓、有機薑黃與人蔘為主成分，能促進頭皮循環、強健髮根、維持髮絲生長週期。品牌獨家核心賦活科技能深入髮根核心，讓髮絲看起來更蓬鬆有支撐力。質地細膩水潤，吸收後頭皮感到輕盈清爽，散發天然草本香氣。長期使用能明顯改善髮量稀疏與頭皮緊繃感。

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華，150ml／NT$3,000。（圖／AVEDA）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：艾瑪絲 草本強健養髮精華液EX

使用方式：洗髮後吹乾至頭皮乾燥、或乾髮狀態下使用

說到頭皮護理的平價之光，非艾瑪絲莫屬！升級版養髮精華液以山葵根與甘草次酸3%為主成分，能強化頭皮防禦、平衡油脂、減少乾癢與屑屑。還添加多種植萃配方，幫助頭皮穩定與去屑。推出涼感與無涼感兩種版本，敏感頭皮也能安心使用。清新的草本香氣非常療癒，洗髮後或乾髮時噴灑按摩皆可使用，是每天早晚都能輕鬆融入的養髮日常。

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液，115ml／NT$800。（圖／艾瑪絲）

2025換季頭皮精華、頭皮水推薦：呂RYO 強韌蘊髮頭皮精華液

使用方式：洗髮後、吹髮前使用

韓國熱銷髮品RYO的強韌蘊髮系列以人蔘根細胞、咖啡因萃取與專利ROOT:GEN技術打造，能強健髮根、減緩頭皮角質增生並平衡油脂。質地為輕透精華液型，吸收後頭皮即感清爽舒緩。尤其適合染燙後或頭皮偏油、壓力大導致掉髮的人使用，能幫助穩定髮肌環境、減少髮絲斷裂與出油困擾。

▲呂 RYO 強韌蘊髮頭皮精華液，80ml／NT$799。（圖／呂 RYO）

