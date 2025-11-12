髮線空洞、分線禿顯臉大！6款修飾髮際線瀏海＋分線整理技巧一次看

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

髮線空洞或髮縫稀疏常讓人煩惱，不管是額頭線條不均、還是分線時髮縫明顯，都會看起來很禿又顯臉大！其實選對瀏海就能巧妙遮蓋禿髮問題，讓稀疏髮線在視覺上不明顯、還能巧妙營造髮量豐盈感，以下整理6款不用燙、修飾髮線的瀏海，從厚重漫畫瀏海到羊毛捲、八字瀏海、法式瀏海等，另外加碼修飾髮線及髮縫禿吹整步驟，好整理又有氛圍感！

髮線空洞、髮縫大、分線禿怎麼辦？其實換個分線就好

髮線空洞看起來髮量不足、其實不全然是「禿」！很多時候，分線髮縫明顯只是因為頭髮長期固定在同一位置，久而久之就形成分線禿或髮線稀疏的視覺效果。對這種情況，髮型師建議其實只要稍微調整分線方向，就能大幅改善髮線問題！可以將分線換到另一邊，或是在髮根處拉高製造圓弧感，讓髮縫自然被遮住。這樣不僅能修飾髮線空洞，還能瞬間增加頭頂蓬鬆感，整體髮型看起來更飽滿有型，不用靠染髮或特殊造型也能輕鬆改善分線禿的困擾。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲髮線空洞看起來髮量不足。（圖／IG@chahong_official，下同）

髮線空洞、髮縫禿吹整技巧1：分區矯正髮流

首先先針對想要換分線的部位往後抓約一指寬的距離，用扁梳將頭髮往後梳，先讓分線及髮流消失。接著水平抓約2-3指寬的髮束，以分線為基準分成左右兩邊，再將兩邊相互交錯自然放下。同樣步驟重複3-4次，直到想改變的髮流部位都消失為止，注意每次抓的髮量不用太多，左右交錯後即可先放下，如果頭髮比較短的話也可以先用夾子幫助固定。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

髮線空洞、髮縫禿吹整技巧2：夾子&吹風機定型

將左右交錯的髮束用夾子固定，接著用吹風機稍微著重吹髮根部位，也可以在吹風機前先噴上些定型液幫助定型。等頭髮冷卻後，就可以將夾子取下，之後再用寬尺梳將頭髮統一往後梳、用手指稍微抓蓬鬆並整理一下即完成。分線髮縫一消失看起來髮根更蓬鬆、髮量更加豐盈了，除了簡單的吹整技巧之外，髮縫過大或是分線禿，也可以透過瀏海達到修飾效果！

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

不用燙、修飾髮線瀏海推薦1：厚重漫畫平瀏海

厚實的漫畫平瀏海直切或微弧度，長度剛好落在眉毛上方，厚度足以遮住髮線空洞，視覺上髮量立刻增加。直髮或微捲髮都能駕馭，整理超簡單，只需吹乾或自然風乾後順髮撥鬆即可，立刻營造漫畫感厚重感，同時修飾額頭稀疏髮線。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲厚重漫畫平瀏海。（圖／IG@yeovvun）

不用燙、修飾髮線瀏海推薦2：微層次漫畫瀏海

在保留漫畫厚重感的前提下，內側稍微打薄或分層，讓線條看起來更自然，遮髮縫同時不顯死板。直順或微捲髮皆適合，整理上只要吹乾或手指撥出層次感，就能呈現蓬鬆厚度，讓稀疏髮線不再明顯。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

不用燙、修飾髮線瀏海推薦3：羊毛捲瀏海

帶自然波浪感的羊毛捲瀏海，微蓬捲度增加厚度感，能巧妙遮住髮線空洞，讓髮量視覺上更豐盈。搭配直髮或中長髮微捲都能呈現柔和浪漫感，整理也簡單，手指撥鬆即可保持彈性與蓬鬆厚度。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲羊毛捲瀏海。（圖／IG@tttae00__）

不用燙、修飾髮線瀏海推薦4：八字瀏海

自然中分或輕偏分的八字瀏海，兩側髮絲厚度足夠遮住髮縫，營造髮量感而不顯厚重。搭配直髮或微捲髮型都適合，整理簡單，只需吹出弧度或用手指撥鬆線條，就能自然修飾額頭稀疏區域，整體看起來更柔和。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲八字瀏海。（圖／IG@moreon.m.hye__）

不用燙、修飾髮線瀏海推薦5：法式瀏海

帶微透感的法式輕薄瀏海，長度略過眉毛，層次感明顯卻不壓扁髮型。薄感搭配自然層次，可巧妙遮住髮線空洞，讓髮型看起來輕盈又浪漫。整理超方便，手指撥鬆或內彎微捲即可，適合想要自然感的髮線修飾。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海。（圖／IG@onyad_m.hye）

不用燙、修飾髮線瀏海推薦6：側分厚瀏海

厚度感的側分瀏海存在感十足，能有效修飾額頭髮際線、拉短臉長比例，五官更集中。直順髮型搭配會展現沉穩氣質，中長髮或浪漫捲髮則增添豐盈感與浪漫氛圍。整理上只需注意分線方向，厚度就能自然維持，輕鬆打造立體輪廓感，讓任何髮長都能輕鬆駕馭。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲側分厚瀏海。（圖／IG@_imminnn）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 髮縫, 瀏海, 髮型, 髮量

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

