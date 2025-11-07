Balenciaga香氛登台搶先開箱細節！10款香氣高級漸層、售價資訊一次看

記者鮑璿安／綜合報導

精品香氛結合高級訂製意涵與香氣交織，總是讓人神魂顛倒，巴黎世家Balenciaga近日也重啟香氛篇章，推出包含十款香精的全新香氛系列，不僅在巴黎喬治五世大道10號開設全新香氛精品店，象徵品牌回歸根源，如今系列也在台開賣，《ET FASHION》以下搶先開箱，告訴你關於香氣、設計來源以及售價的所有細節！

早在1947年，Balenciaga 先生便以首款經典香水「Le Dix」 在時尚界留下嗅覺印記，法文中「Le Dix」意為「十」，同時也是指涉 Balenciaga 歷史上的巴黎總部。品牌經過15年檔案研究，透過高精度掃描技術，將這支經典之作的瓶身、標籤細節都完整重現，搭配球形玻璃瓶蓋與手工絲帶，再現當年的優雅與精緻。值得一提的是，新系列特意以仿舊蝕刻包裝營造歲月痕跡，將工業灰外盒與復古設計融合，形成時間交錯的雙重隱喻。





▲香氛系列以漸層色光譜排列，從明亮透明到深邃墨黑，呼應香氣濃度的遞進 。（圖／品牌提供）





▲Le Dix Set、Discovery Box 。（圖／品牌提供）

香氛系列以漸層色光譜排列，從明亮透明到深邃墨黑，呼應香氣濃度的遞進，此次共推出十款香精——No Comment、Getaria、Twenty Four Seven、To Be Confirmed、Muscara、Le Dix、100%、Extra、Cristóbal及Incense Perfumum。每款香氣皆以法式傳統製香技藝為基礎，結合當代大膽創意，讓香味在層次與對比中流動，如同Balenciaga的服裝廓形，既經典又顛覆。其中，Getaria以西班牙北部海岸命名，融合檸檬、海藻與木質香氣，清爽卻帶有溫度；而經典的Le Dix則是品牌致敬傳統的代表，以紫羅蘭與鳶尾花勾勒出優雅粉香，象徵Balenciaga女士的永恆姿態。Cristóbal 香精靈感源自品牌創始人，整支香氣質神秘低調，香調以珍稀 Assafi 沉香精油為基底，將明亮廣藿香與深沉橡苔交織為雙重感官脈絡。





▲香氛精品店也回到首款香水《Le Dix》的誕生地，喬治五世大道10號 。（圖／品牌提供）

每款香氛提供100毫升瓶裝、15毫升旅行瓶與200毫升補充瓶，並可於精品店現場享受鐫刻服務，打造專屬香氣記號。同場也推出鉻銀旅行香氛盒、Le Dix靈感皮具系列與迷你香氛吊飾等限定單品，延伸香氛的收藏與日常儀式感。此次香氛精品店也回到首款香水《Le Dix》的誕生地，喬治五世大道10號。店內設計延續高級訂製沙龍的美學語彙，以工業灰、天鵝絨、麂皮與金屬結構交織出沉穩又細膩的氛圍，為來訪者打造一場從視覺到嗅覺的沉浸式體驗。

100ml Perfume 香精：TWD 10,000

- Le Dix Set典藏組：TWD 12,300

- 香氛系列珠寶盒：TWD 36,500

- 香氛系列化妝包 : TWD. 26,500

- 香氛系列掛飾 : TWD. 14,900





▲Bottega Veneta同步推出全新頂級香氛系列「MEZZANOTTE」，檜木物語Hinoki，NT$16,100 。（圖／品牌提供）

此外，Bottega Veneta同步推出全新頂級香氛系列「MEZZANOTTE」，以「午夜」為靈感，展現深邃、沉穩又感性的香氣。系列共三款香氛：「檜木物語 Hinoki」融合西伯利亞冷杉香脂與日本檜木氣息，宛如漫步古樹林間；「早安午夜 Goodmorning Midnight」以沉香木與玫瑰為基調，散發節慶般的愉悅氣息；「黎明將至 Almost Dawn」則以白松露、香草與法國栗木交織出晨光初現的溫柔氛圍。香氛瓶身本身就是藝術品等級，延續Bottega Veneta的威尼斯工藝傳統，以有機線條玻璃搭配黑色Marquina大理石瓶座，細節間流露出品牌對工藝美學的執著。