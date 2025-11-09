fb ig video search mobile ETtoday

把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

▲臥室是心靈與身體休息的場所。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

臥室是睡眠的居所，也應該是家中最能放鬆、舒適的地方，但有些居家用品確實會影響你的休息，它不會是相當外顯的，但卻是長期且淺移默化的，不妨檢視一下你的心靈角落，並讓這5樣東西在你的臥室消失。

任何會絆倒、常撞到的家具或居家用品
突起的地毯、擋住動線的置衣櫃、常碰撞的裝飾品或其他物品，如果常常絆倒你或你時常撞擊到它，都不是一個好現象，代表動線受到阻礙，而你一大清早起床或半夜摸黑上床都要提心吊膽，就算家中空間不大，也不要把臥室當成收納的首位空間，基本上臥室應該是家中最清爽的一個房間。

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

其實你根本不坐的椅子
很多人都認為在臥室裡擺個躺椅，或者綁個藤椅很浪漫，若你真的很常使用它，那真的沒有甚麼問題，但若只是將椅子當成擺飾，還不如換取空間比較實際，因為它很有可能會變成一個堆積空間，影響你的室內視野。

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

▲有椅子不用不但占空間，可能反而愈來愈亂。

電視機或螢幕
別把臥室當成客廳，你不需要用2個空間做一模一樣的事情，這反而是一種浪費之道，若你有另一半，更會影響到別人，進入臥室就代表準備讓自己的身體休息，電視機只會分散準備睡眠的前奏，打擾即將安眠的情緒。

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

洗衣籃
就算家裡非常小，也不太可能騰不出放置洗衣籃的位置，實在不需要將洗衣籃放在臥室裡，它除了會讓你看到髒衣服，更下意識地提醒你未做完的家務，進入臥室這個空間最主要的要務就是放鬆。

額外的枕頭
枕頭確實是變化床組的方便擺設，但過多的枕頭也會形成一種睡眠負擔，因為基本上睡眠用不到太多枕頭，但要每日睡前找地方放也是件不知所云的負擔，而若是已經淘汰不睡的舊枕頭還放在床上佔位子的狀況，還是快拿去丟棄吧。

▲臥室,房間,床,家,居家。（圖／unsplash）

▲適度的枕頭是不錯的擺設，但不要過於氾濫。

關鍵字：

睡眠, 臥室, 家居, 好眠, 放鬆

