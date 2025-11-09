fb ig video search mobile ETtoday

雙11限定優惠！康是美滿千贈折價券、屈臣氏「點數換購價」9元起

>

記者曾怡嘉／綜合報導

雙11購物節加上普發現金1萬元，康是美與屈臣氏皆祭出超狂優惠，康是美自11/11至11/20，加碼全店指定商品消費滿1,000元即送110元現金折價券，屈臣氏即日起至11/26推出「7×4 寵粉感恩祭」，祭出會員限定價74元，優惠超有感。

▲▼康是美屈臣氏優惠。（圖／品牌提供）

康是美自11/11至11/20，加碼全店指定商品消費滿1,000元即送110元現金折價券；11/11日至11/30，使用中國信託uniopen聯名卡消費，滿5,000元再送500元，滿10,000元送1,100元現金折價券(不累贈)。

▲▼康是美屈臣氏優惠。（圖／品牌提供）

▲利捷維 有酵金盞花葉黃素EX軟膠囊。

每粒含30mg游離型葉黃素，小分子好吸收，加強晶瑩保養；搭配95%玻尿酸鈉補給與Omega-3舒適潤澤。

▲▼康是美屈臣氏優惠。（圖／品牌提供）

▲絲蓓緹 便便友達！出來吧順暢凍。

內含日本順暢配方結合4種植物與80種蔬果酵素，溫和啟動代謝，解決便便不順問題。

優惠期間更逢康是美活力健康節檔期，至11/20購買指定保健品滿2,000元送300元現金折價券（已含1000送110元），買保健品使用中國信託uniopen聯名卡消費滿10,000元最高更送到2,600元，誠意十足的檔期優惠，現在下手絕對超優惠。

▲▼康是美屈臣氏優惠。（圖／品牌提供）

屈臣氏即日起至11/26推出「7×4 寵粉感恩祭」，祭出會員限定價74元、點數放大術與週四樂翻天等多重會員限定好康，打造最有感的專屬回饋體驗。寵i會員至全台屈臣氏門市兌滿300點或3,000點，即可享超值銅板換購價，最低僅9元起、最高現省490元。

▲▼康是美屈臣氏優惠。（圖／品牌提供）

▲NIVEA妮維雅 輕柔潤膚霜，200ml，會員獨享價129元。

▲▼康是美屈臣氏優惠。（圖／品牌提供）

▲BIAEffect 韓國專業院線PDRN/外泌體面膜 10入超值組，會員獨享價298元。

「7×4天天會員日」更提供週日消費點數7倍送、週四點數2倍折等高額回饋。點數不僅能折抵商品價格，更可以加購精選好物，以會員身分即可享149元換購《芝麻街可愛小芝系列毛絨》盲袋(原價 179元)，共8款萌趣造型，讓集點更有趣。此外，會員於11/13 (四)至屈臣氏門市、官網或APP消費，結帳滿488元，可享88折優惠。

關鍵字：

雙11, 康是美, 屈臣氏, 折價券, 會員回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推15款特定飲品買二送一

星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推15款特定飲品買二送一

《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到

《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂 600元起吃到飽「朵頤牛排」宏匯終於要開了　預計12月正式見客 汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢 高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款 蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面