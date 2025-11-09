雙11限定優惠！康是美滿千贈折價券、屈臣氏「點數換購價」9元起

記者曾怡嘉／綜合報導

雙11購物節加上普發現金1萬元，康是美與屈臣氏皆祭出超狂優惠，康是美自11/11至11/20，加碼全店指定商品消費滿1,000元即送110元現金折價券，屈臣氏即日起至11/26推出「7×4 寵粉感恩祭」，祭出會員限定價74元，優惠超有感。

康是美自11/11至11/20，加碼全店指定商品消費滿1,000元即送110元現金折價券；11/11日至11/30，使用中國信託uniopen聯名卡消費，滿5,000元再送500元，滿10,000元送1,100元現金折價券(不累贈)。

▲利捷維 有酵金盞花葉黃素EX軟膠囊。

每粒含30mg游離型葉黃素，小分子好吸收，加強晶瑩保養；搭配95%玻尿酸鈉補給與Omega-3舒適潤澤。

▲絲蓓緹 便便友達！出來吧順暢凍。

內含日本順暢配方結合4種植物與80種蔬果酵素，溫和啟動代謝，解決便便不順問題。

優惠期間更逢康是美活力健康節檔期，至11/20購買指定保健品滿2,000元送300元現金折價券（已含1000送110元），買保健品使用中國信託uniopen聯名卡消費滿10,000元最高更送到2,600元，誠意十足的檔期優惠，現在下手絕對超優惠。

屈臣氏即日起至11/26推出「7×4 寵粉感恩祭」，祭出會員限定價74元、點數放大術與週四樂翻天等多重會員限定好康，打造最有感的專屬回饋體驗。寵i會員至全台屈臣氏門市兌滿300點或3,000點，即可享超值銅板換購價，最低僅9元起、最高現省490元。

▲NIVEA妮維雅 輕柔潤膚霜，200ml，會員獨享價129元。

▲BIAEffect 韓國專業院線PDRN/外泌體面膜 10入超值組，會員獨享價298元。

「7×4天天會員日」更提供週日消費點數7倍送、週四點數2倍折等高額回饋。點數不僅能折抵商品價格，更可以加購精選好物，以會員身分即可享149元換購《芝麻街可愛小芝系列毛絨》盲袋(原價 179元)，共8款萌趣造型，讓集點更有趣。此外，會員於11/13 (四)至屈臣氏門市、官網或APP消費，結帳滿488元，可享88折優惠。