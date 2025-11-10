臺虎×歐肯推混血「虎溜肯」調酒　麒麟一番搾白啤酒柔和清新

▲臺虎×歐肯推混血「虎溜肯」調酒。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎合年輕世代的飲酒習慣，臺虎精釀與蘇格蘭歐肯威士忌（Auchentoshan）近期攜手推出聯名「虎溜肯氣泡調酒」，以紅茶香氣結合威士忌風味打造輕飲新體驗；台灣麒麟則引進日本熱銷新品「一番搾白啤酒」，以柔和小麥香與果香帶出清爽風格。兩款新品都鎖定喜歡「微醺但不負擔」的消費族群，冬季新酒也能玩出新意。

臺虎×歐肯：威士忌與紅茶的微醺結合

臺虎精釀與歐肯威士忌聯名推出的「虎溜肯氣泡調酒 Whisky Tea High」以威士忌為基底，融合氣泡與蜜香紅茶香氣，呈現出清爽但具層次的風味。酒精濃度僅 3%，主打「輕鬆喝威」的新飲酒節奏，讓威士忌不再侷限於深夜酒吧，也能在日常聚會中出現。

主打蘇格蘭唯一堅持三次的蒸餾工法的歐肯威士忌，強調其製成能使酒體更純粹順口，虎溜肯氣泡調酒延續其圓潤木質調香氣，並加入花蜜、龍眼與焦糖的香氣層次，口感乾淨不甜膩。包裝則以象徵蒸餾器的「AAA」圖樣設計，呈現簡潔又具識別度的風格，售價 69 元即起開賣。

麒麟一番搾白啤酒：柔和小麥香、果香清新

台灣麒麟近期在台推出日本熱銷的「一番搾白啤酒」，以小麥香氣與果香為特色，口感溫和滑順、清爽易飲。今年 4 月在日本上市後創下亮眼銷售，台灣版本同步導入相同配方與設計。

一番搾白啤酒採用「一番搾製法」釀造，完整保留小麥的新鮮香氣與麥芽鮮味，並透過無過濾製程使酒體更加柔順。搭配嚴選啤酒花與酵母，釋放帶有果香的細緻層次，呈現不苦不膩的平衡風味。

包裝延續麒麟系列的高質感風格，純白罐身以金色字樣點綴聖獸標誌，設計簡潔而具辨識度。品牌表示，此款啤酒耗時三年研發，希望讓更多人能在日常中輕鬆享受啤酒的幸福時光，無論是週末聚餐或一人小酌，都能感受柔和風味帶來的放鬆感。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。