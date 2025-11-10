近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場，請來李多慧做宣傳大使。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

松菸南向製菸工廠變身大型氣墊樂園！「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起正式登場，占地近百坪，結合滑梯、迷宮、彈跳區與聲光特效，白天適合親子放電、晚上則成為打卡燈景地標，在室內雨天也能玩。現場設有四座主題氣墊與互動牆，從滑、跳、探險到闖關一路玩到底。

四大主題氣墊一次玩 白天放電、晚上拍照都好看

「樂作奇想花園」將整個場館變成闖關冒險現場，四大主題氣墊各有玩法。入口的「花園大廳」是全場最高滑梯，大人小孩都能從頂端一滑到底；「森林小徑」是迷宮挑戰區，要在氣墊裡鑽洞、穿牆、找出口；「夜訪花園」設計成暗房探險空間，搭配閃爍燈光與音效，有點刺激又不會可怕；「跳跳花派對」則是滿場彈跳的開放區，讓小朋友盡情放電。

整體動線寬敞，還加入光影變化與音樂節奏，晚上開燈後變成「夜光花園」，氣氛特別夢幻。主辦單位也設有互動牆，玩完可以留下專屬印記。展期從 11／8 到 11／30，入場方式為現場捐款 300 元即贈門票，2 歲以下、65 歲以上與身心障礙者及陪同者可免費入場。

除了氣墊闖關，現場還有「公益補給站」販售限定小物與飲品，闖關完成後可在終點區蓋章兌換紀念品。周邊空間也設有休息座位與拍照區，家長能在旁邊看小孩玩、拍照紀錄過程，晚上打上光時整個展區變成戶外版親子遊樂園。

嘉義同步：KHTOY 火雞肉飯玩偶DIY 親手配菜超療癒

除了松菸的氣墊樂園，嘉義民雄的 KHTOY 也剛開出沉浸式「PON PON DIY 絨毛玩偶手作店」，同樣主打「邊玩邊做」。入場後可以自己替玩偶充棉、縫紉封口，完成後還能拿到「製作認證卡」。嘉義限定版「火雞肉飯」玩偶最受歡迎，配菜如花椰菜、雞腿、荷包蛋全都能自己擺成理想擺盤，體驗「手作版自助餐」的趣味。

門票 399 元可兩人入場（5 歲以下不在此限），票價可全額折抵 DIY 體驗。試營運至 10／28，10／30 正式開幕，地點在嘉義縣民雄鄉工業一路 6－6 號。開幕打卡可拿「荷包蛋」配菜玩偶，每日前 50 組早鳥再加贈禮品。