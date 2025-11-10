fb ig video search mobile ETtoday

近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩

>

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場，請來李多慧做宣傳大使。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

松菸南向製菸工廠變身大型氣墊樂園！「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起正式登場，占地近百坪，結合滑梯、迷宮、彈跳區與聲光特效，白天適合親子放電、晚上則成為打卡燈景地標，在室內雨天也能玩。現場設有四座主題氣墊與互動牆，從滑、跳、探險到闖關一路玩到底。

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

四大主題氣墊一次玩　白天放電、晚上拍照都好看
「樂作奇想花園」將整個場館變成闖關冒險現場，四大主題氣墊各有玩法。入口的「花園大廳」是全場最高滑梯，大人小孩都能從頂端一滑到底；「森林小徑」是迷宮挑戰區，要在氣墊裡鑽洞、穿牆、找出口；「夜訪花園」設計成暗房探險空間，搭配閃爍燈光與音效，有點刺激又不會可怕；「跳跳花派對」則是滿場彈跳的開放區，讓小朋友盡情放電。

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

整體動線寬敞，還加入光影變化與音樂節奏，晚上開燈後變成「夜光花園」，氣氛特別夢幻。主辦單位也設有互動牆，玩完可以留下專屬印記。展期從 11／8 到 11／30，入場方式為現場捐款 300 元即贈門票，2 歲以下、65 歲以上與身心障礙者及陪同者可免費入場。

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

除了氣墊闖關，現場還有「公益補給站」販售限定小物與飲品，闖關完成後可在終點區蓋章兌換紀念品。周邊空間也設有休息座位與拍照區，家長能在旁邊看小孩玩、拍照紀錄過程，晚上打上光時整個展區變成戶外版親子遊樂園。

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

嘉義同步：KHTOY 火雞肉飯玩偶DIY　親手配菜超療癒
除了松菸的氣墊樂園，嘉義民雄的 KHTOY 也剛開出沉浸式「PON PON DIY 絨毛玩偶手作店」，同樣主打「邊玩邊做」。入場後可以自己替玩偶充棉、縫紉封口，完成後還能拿到「製作認證卡」。嘉義限定版「火雞肉飯」玩偶最受歡迎，配菜如花椰菜、雞腿、荷包蛋全都能自己擺成理想擺盤，體驗「手作版自助餐」的趣味。

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

門票 399 元可兩人入場（5 歲以下不在此限），票價可全額折抵 DIY 體驗。試營運至 10／28，10／30 正式開幕，地點在嘉義縣民雄鄉工業一路 6－6 號。開幕打卡可拿「荷包蛋」配菜玩偶，每日前 50 組早鳥再加贈禮品。

▲「Happy Garden 樂作奇想花園」11／8 起在松菸登場。（圖／業者提供）

關鍵字：

樂作奇想花園, 松山文創園區, 氣墊樂園, 親子活動, 夜光氣墊, KHTOY, 火雞肉飯玩偶, 手作DIY, 嘉義親子景點, 玩樂體驗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推15款特定飲品買二送一

星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推15款特定飲品買二送一

《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到 高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂 婚禮穿搭全攻略！從教堂到After Party　4招不失禮剛好的優雅 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 美周記／Jo Malone聖誕倒數月曆藏25格驚喜、TOM FORD冬日彩妝搶先看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面