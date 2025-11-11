安格斯12星座一周運勢11／10-11／16　金牛遇見新緣分、射手收起嘴快

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

這周牡羊座情感節奏呈現一個不穩定的狀態，水星周間的逆行是導火點，許多話說得太快、太直將讓你容易被人誤會為強勢或不在意。有伴者則需協調理想與現實的差距，特別是在遠距、跨文化或價值觀差異明顯的情侶，兩人沒說開的小誤解可能演變成冷戰。單身者有戀情潛力，同時間舊情可能再度出現，但要分辨是真情還是回憶作祟。

金牛 4.21～5.20

金星落在金牛座的對宮，使你在感情中既深情又敏感，容易陷入「想被理解卻不說破」的狀態。而這周水星射手逆行的風向作祟，關係中談錢、信任或隱私話題易引起摩擦，不妨以誠意代替懷疑，直球溝通反能化解隔閡。單身者可能在財務或合作往來中遇見新緣分，別太在意外界評價，你真正該經營的，是兩人之間的悸動氛圍。

雙子 5.21～6.20

木星與水星先後的逆行，為雙子帶來小小的思維亂流，這周讓你對愛情的想法反覆、情緒易變。可能忽然懷念某段舊情，也可能對現有關係產生懷疑，情人間的訊息容易誤讀，或溝通節奏對不上，若能從對方角度出發，你會驚覺原來愛並非輸贏，而是理解與包容的藝術。單身者桃花旺，但多為短暫火花。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座這周情感深沉而直覺準確，這周的你特別渴望安全與肯定。單身者有職場或朋友轉情人的機會，別忽略工作上那個總會溫暖陪伴的夥伴；交往中的巨蟹座若能共度家務與瑣事，默契反更穩。水逆落在第六宮位，當心工作與感情之間出現溝通落差，放慢節奏、用具體行動示愛，會比費盡唇舌的辯解更為有效。

獅子 7.22～8.22

這周獅子座的戀愛線顯得戲劇感十足，先有金星讓你對愛的感受變強，單身者不想再玩那些意義不明的曖昧遊戲，容易一頭熱陷入閃電式的戀愛，但若沒有真誠溝通，激情終會消散，此時友情與愛情界線模糊，某個朋友的關心可能越界。水逆五宮之下，你對於情人容易鑽牛角尖，一旦情人言行反覆，你會越追問越糾結。試著暫時退後一步，留空間給彼此呼吸。

處女 8.23～9.22

水星周間的逆行將為本周處女座帶來情感上的小小風暴，特別是對有伴者而言，界於家庭與伴侶的衝突議題可能再度浮上檯面，原本甜蜜的兩人可能為小事爭執，也可能重提未解決的問題。單身者可從工作或鄰近圈子發現好感。人際互動中，保持謙虛但別自責，過度道歉反而削弱界線。真誠與耐心是你本周最強的魅力。

天秤 9.23～10.22

向來溫婉同時高好感的天秤，這周受到逆行星衝擊，話語易被曲解，尤其是交往中的天秤，兩人互動中訊息易斷線或是被錯誤解讀，被誤會時別急著解釋，先讓情緒冷卻一下，你的表達會更有條理。此時單身者易有遠距或異國情緣，你可能重啟某段跨地關係。火星射手增強行動力，若能主動邀約、誠實說出感受，愛會更真。

天蠍 10.23～11.22

金星持續在本命宮位強化了天蠍的情感魅力，這周的你情感真摯、言語動人，火星讓慾望與行動並行，桃花暗湧，特別在合作與資源相關場合將讓你獨具吸引力。水星逆行則衝擊有伴的天蠍，理性、不給壓力的關心會是關鍵。人際氣場強大，但記得別太過神秘，適度透露真心，別人會更想靠近你。

射手 11.23～12.21

水星逆行發生在射手本命宮位，與火星擦出不小的火花，這周溝通成為情感試煉場，若想真誠表達，就要三思後言，避免講話動不動歪樓、說錯重點。此時交往中的射手伴侶關係進入檢討期，建議你暫時收起嘴快的習慣，以心感受比辯解更有力量向。單身者則受火星推促，熱情滿溢，容易衝動行動。

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周受惠於金星的溫柔影響，能在人際中展現溫柔而堅定的魅力，人際圈中舊友或前同事可能為你帶來合作與情感交集的機會。若你願意主動敞開心門，將能建立一段長久又穩固的信任。單身者曖昧氛圍升溫，但內在焦慮，對愛的表達變得保守；有伴者則要留意日常互動與時間分配，過度忙碌會削弱連結。

水瓶 1.20～2.18

這周水瓶人際訊息十分混亂，朋友、曖昧對象的話別太快相信，讓各種說法隨著時間驗證真偽，不必對每句話都有反應。此時受到金星影響，你將愈來愈渴望穩定的情感，但越想掌握越容易失衡，單身者多參與聚會有驚喜，有伴者則可一起挑戰新活動，重拾默契。人際方面貴人運強，但部分邀約暗藏利益；學會分辨真誠與功利，才能避免被牽著走。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座這周感情上對心靈契合的渴望度再提升，面對愛情不再只求浪漫，而想要被理解。然而水逆之下須當心與情人之間溝通產生偏差，尤其工作忙碌時更容易誤會。單身者可因工作場合結識有趣對象；有伴者則適合共度居家時光，重建信任。人際方面，你的直覺準確，但易感情用事，得避免過於情緒化的行為和言語。

