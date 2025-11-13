fb ig video search mobile ETtoday

F1男神Charles Leclerc宣布訂婚！模特兒女友穿水藍色洋裝意外很親民

Text／Marie Claire美麗佳人

F1賽車手Charles Leclerc驚喜宣布向女友Alexandra Saint Mleux求婚成功！Alexandra開心曬出手上超大顆巨鑽，不過身上的訂婚洋裝意外的親民！

Charles Leclerc 與女友 Alexandra Saint Mleux 宣布訂婚

F1賽車法拉利車手Charles Leclerc以出色的實力和俊俏臉蛋被譽為是天菜賽車手，而他和女友Alexandra Saint Mleux的感情生活也是一直是外界的焦點，兩人於11月3日驚喜宣布訂婚，於社群幸福寫下：「Mr². & Mrs. Leclerc」，並附上一組甜蜜的紀念合照，將喜悅的心情分享給所有粉絲。

Alexandra Saint Mleux 是誰？

Alexandra Saint Mleux不僅即將從賽車手女友身分晉升為人妻，她本身也不斷在累積名氣，擁有170公分高挑身形以及標緻五官、小麥肌膚的Alexandra，具有藝術專業背景，此外，更在時尚穿搭、美妝領域中展現影響力，是當代「WAG Style」（運動明星的另一半）的代表人物之一，如今已是時尚品牌們的寵兒。想當然，訂婚大片中Alexandra的行頭也成為大家好奇的話題，其中她的這件洋裝竟意外的親民。

Alexandra Saint Mleux訂婚造型

Charles Leclerc與Alexandra Saint Mleux在浪漫的訂婚環節裡，選擇以休閒、自然而不失儀式感的模樣呈現，兩人的愛犬Leo更是這份愛情結晶的最佳見證人，Charles Leclerc穿著休閒的襯衫夾克；Alexandra則是延續她一貫的簡約高雅作風，為這重要的日子選擇一襲水藍色的緞面蕾絲洋裝，這條唯美的裙子並不是什麼昂貴的精品大牌，而是來自洛杉磯品牌Reformation的設計，折合台幣大約一萬出頭，雖然同款目前官網已下架，不過Reformation依然提供許多類似的絲緞材質洋裝，作為女孩們輕婚紗的選擇相當適合。

Alexandra Saint Mleux手上的鑽戒尺寸非常大，根據外媒報導，粗估有5到6克拉，價值超過台幣1,500萬，果然人氣賽車手的財力不可小覷！相比起來，Alexandra的服裝就顯得親民許多，重點是衣品依然在線！

