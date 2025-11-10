成毅《天地劍心》8金句：要相信自己能成為那束驅散陰霾的光

記者鮑璿安／綜合報導

古裝愛情奇幻電視劇《天地劍心》由成毅、李一桐領銜主演，劇情講述王權富貴（成毅飾）是王權弘業與東方淮竹之子，自幼被培養成道門兵人，他的一生幾乎被家族掌控，沒有選擇的自由。某天，他遇見了清瞳（李一桐飾）——一名原本受毒娘子指使、潛入王權家刺探情報的間諜。兩人從對立到理解，在相處中逐漸建立起信任，以下就精選金句台詞，一起來看看。





▲古裝愛情奇幻電視劇《天地劍心》由成毅、李一桐領銜主演。（圖／翻攝自微博天地劍心）

1. 你到了西西域只需要好好活著，做個普通人便好，你可以成為芸芸眾生，走過市井街頭與人喝茶閒話，看人叫賣雜耍，像普通人一樣自立謀生，去過屬於你的人生，得人間歡喜，度人間朝暮。



2. 你的夢想並沒有敗，芸芸眾生不論人妖，皆有善惡，若強者執劍不問是非善惡，不為守護弱小，只為殺伐而生，那執

劍的意義何在。



3. 那些無辜的人與妖因為弱小，真的沒有資格活下去嗎？



4. 人也好，妖也罷，這世間生靈萬類，誰有天生該墮入輪迴。



5. 富貴有他自己追尋的道，待找到那一刻，他會自由的。



6. 你比我想像中還要聰明堅定，你一定能活成比我想像中更好的樣子，可草莽可孤芳，天地自在，哪怕身處黑暗卑微弱小，也要相信自己能成為那束驅散陰霾的光。



7. 你是讓我活在光裡面，成為更好的自己。



8. 我有我的道，你有你的路，等希望成為現實那天，我們有緣會相見的。