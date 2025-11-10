fb ig video search mobile ETtoday

成毅《天地劍心》8金句：要相信自己能成為那束驅散陰霾的光

記者鮑璿安／綜合報導

古裝愛情奇幻電視劇《天地劍心》由成毅、李一桐領銜主演，劇情講述王權富貴（成毅飾）是王權弘業與東方淮竹之子，自幼被培養成道門兵人，他的一生幾乎被家族掌控，沒有選擇的自由。某天，他遇見了清瞳（李一桐飾）——一名原本受毒娘子指使、潛入王權家刺探情報的間諜。兩人從對立到理解，在相處中逐漸建立起信任，以下就精選金句台詞，一起來看看。

▲▼ 天地劍心。（圖／翻攝自微博天地劍心）

▲古裝愛情奇幻電視劇《天地劍心》由成毅、李一桐領銜主演。（圖／翻攝自微博天地劍心）

1. 你到了西西域只需要好好活著，做個普通人便好，你可以成為芸芸眾生，走過市井街頭與人喝茶閒話，看人叫賣雜耍，像普通人一樣自立謀生，去過屬於你的人生，得人間歡喜，度人間朝暮。

2. 你的夢想並沒有敗，芸芸眾生不論人妖，皆有善惡，若強者執劍不問是非善惡，不為守護弱小，只為殺伐而生，那執

劍的意義何在。

3. 那些無辜的人與妖因為弱小，真的沒有資格活下去嗎？

▲▼ 天地劍心。（圖／翻攝自微博天地劍心）

4. 人也好，妖也罷，這世間生靈萬類，誰有天生該墮入輪迴。

5. 富貴有他自己追尋的道，待找到那一刻，他會自由的。

6. 你比我想像中還要聰明堅定，你一定能活成比我想像中更好的樣子，可草莽可孤芳，天地自在，哪怕身處黑暗卑微弱小，也要相信自己能成為那束驅散陰霾的光。

7. 你是讓我活在光裡面，成為更好的自己。

8. 我有我的道，你有你的路，等希望成為現實那天，我們有緣會相見的。

關鍵字：

金句, 愛情, 天地劍心, 古裝, 奇幻

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

