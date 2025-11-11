楊祐寧極簡穿搭範本！BV新包Veneta編織線條、柔軟皮革細節全是亮點

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品 Bottega Veneta 釋出全新 Veneta 包款系列形象廣告，特別邀請台灣代表品牌大使楊祐寧出鏡，以他一貫的成熟魅力，完美詮釋品牌的靜謐奢華美學。畫面中，他漫步於紅磚街景間，身著全黑針織造型，肩背Oversized黑色Veneta編織包，舉手投足間散發著一種不費力的優雅與自信。





▲Bottega Veneta 釋出全新 Veneta 包款系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

楊祐寧在鏡頭下不需要過多動作，就能讓人感受到Bottega Veneta所傳遞的核心精神，他選擇以深色調造型呼應Veneta包的俐落輪廓，柔軟的皮革編織脫穎而出。劉俊謙與郭晶晶也一同演繹新包款的細節，手提、肩背的的佩戴方式，彰顯不分男女皆可詮釋的時髦感。

此次亮相的 Veneta 包款是品牌象徵性單品的再進化之作，以Bottega Veneta最具代表性的 Intrecciato 編織工藝 為核心，包身採用 12 毫米寬的 Nappa 小羊皮皮革織條手工打造而成。今年適逢編織工藝誕生50週年，品牌藉此重塑經典，讓Veneta包更具雕塑感與流動線條，包身柔軟卻結構明確，帶來三種尺寸與五款全新配色，能隨使用者姿態自然變化，兼具實用性與藝術性。





▲VENETA大型編織皮革肩背包(白色) NT$289,600；VENETA中型編織皮革肩背包(黑色) NT$173,800 。（圖／品牌提供）

同場加映

而比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來全新Brillant Tempo包款，作為旗下代表性包款Brillant系列的延伸新作，以更加柔軟和輕盈的姿態亮相，連女星林志玲和楊謹華都已經搶先拎上，絕對是下半年相當矚目的包款！楊謹華以一襲飄逸黑色長洋裝配上肉桂棕 Brillant Tempo，整體造型乾淨俐落卻不失柔和氣質，她隨性地肩背包款，展現自由且從容的都會優雅。林志玲則選擇頁岩綠款式搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。