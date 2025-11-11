fb ig video search mobile ETtoday

楊祐寧極簡穿搭範本！BV新包Veneta編織線條、柔軟皮革細節全是亮點

>

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品 Bottega Veneta 釋出全新 Veneta 包款系列形象廣告，特別邀請台灣代表品牌大使楊祐寧出鏡，以他一貫的成熟魅力，完美詮釋品牌的靜謐奢華美學。畫面中，他漫步於紅磚街景間，身著全黑針織造型，肩背Oversized黑色Veneta編織包，舉手投足間散發著一種不費力的優雅與自信。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 釋出全新 Veneta 包款系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

楊祐寧在鏡頭下不需要過多動作，就能讓人感受到Bottega Veneta所傳遞的核心精神，他選擇以深色調造型呼應Veneta包的俐落輪廓，柔軟的皮革編織脫穎而出。劉俊謙與郭晶晶也一同演繹新包款的細節，手提、肩背的的佩戴方式，彰顯不分男女皆可詮釋的時髦感。

此次亮相的 Veneta 包款是品牌象徵性單品的再進化之作，以Bottega Veneta最具代表性的 Intrecciato 編織工藝 為核心，包身採用 12 毫米寬的 Nappa 小羊皮皮革織條手工打造而成。今年適逢編織工藝誕生50週年，品牌藉此重塑經典，讓Veneta包更具雕塑感與流動線條，包身柔軟卻結構明確，帶來三種尺寸與五款全新配色，能隨使用者姿態自然變化，兼具實用性與藝術性。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲VENETA大型編織皮革肩背包(白色) NT$289,600；VENETA中型編織皮革肩背包(黑色) NT$173,800 。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

而比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來全新Brillant Tempo包款，作為旗下代表性包款Brillant系列的延伸新作，以更加柔軟和輕盈的姿態亮相，連女星林志玲和楊謹華都已經搶先拎上，絕對是下半年相當矚目的包款！楊謹華以一襲飄逸黑色長洋裝配上肉桂棕 Brillant Tempo，整體造型乾淨俐落卻不失柔和氣質，她隨性地肩背包款，展現自由且從容的都會優雅。林志玲則選擇頁岩綠款式搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。

關鍵字：

時尚, 楊祐寧, BottegaVeneta, 包款, 編織

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華47歲凍齡全身零贅肉！7招日常保養公開　長年不復胖戒掉一物

楊謹華47歲凍齡全身零贅肉！7招日常保養公開　長年不復胖戒掉一物

「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧

「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧

鳳凰減弱為輕颱　桃園台茂、大江、環球購物中心11／11正常營業

鳳凰減弱為輕颱　桃園台茂、大江、環球購物中心11／11正常營業

「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交 近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩 鳳凰襲台　華泰名品城、SOGO中壢店宣布11／11停業一天 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推5款特定飲品買二送一 《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到 出社會之後難找另一半？三個原因「獨立」也會影響戀情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面