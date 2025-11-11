Labubu聯名MOYNAT精品包登台！台灣限定盲盒亞洲首發、Lisa同款秒完售

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

今年下半年的重磅聯名少不了MOYNAT X Labubu的名字！作為法國頂級皮具品牌的MOYNAT攜手香港藝術家龍家昇 Kasing Lung，驚喜推出充滿童趣與藝術感的聯名系列，為品牌注入一抹繽紛的幻想色彩。系列包款已於 11月8日在台北寶麗廣場 MOYNAT 精品店獨家販售，並推出台灣限定包款與盲盒，還有繽紛的特別包裝，數量相當有限，而Lisa同款也火速銷售一空。

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。（圖／品牌提供）

龍家昇以北歐神話與童話為靈感，創造出獨特角色宇宙如 Labubu、Zimomo 與 King Mon，當中風靡全球的Labubu更是大家收藏的目標。而MOYNAT 此次將這些標誌性角色轉化為皮革上的藝術語言，透過品牌經典 M Canvas 材質 與精湛工藝，打造一系列兼具收藏價值與實用功能的包款。系列包含 Tote 托特包（共三種尺寸）、Hobo 手袋、48h 隨行包及 Mignon 迷你包，並延伸至卡夾、護照夾與包袋吊飾等多款配件，滿足藝術迷與時尚愛好者的多重需求。其中Lisa在私服造型中拎上的Mini 48h隨行包則完售，預訂需要等到明年交貨。

▲▼ Moynat X Kasing Lungé。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat X Kasing Lungé。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat X Kasing Lungé。（圖／品牌提供）

▲台灣限定款式護照夾以及卡夾、亞洲首賣的台灣限定盲盒吊飾。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat X Kasing Lungé。（圖／品牌提供）

▲包裝部分同樣驚喜滿滿，採用龍家昇手繪圖騰裝飾的特製購物袋，讓開箱體驗猶如收藏藝術品般珍貴。（圖／品牌提供）

此次在台開賣更推出台灣限定設計款，以鮮明的塗鴉色彩與童趣筆觸重塑 MOYNAT 經典，象徵藝術與高級工藝的完美融合。仿造行李硬箱包裝的盲盒吊飾也是收藏家門的目標之一，另有台灣限定護照夾以及卡夾，包裝部分同樣驚喜滿滿，採用龍家昇手繪圖騰裝飾的特製購物袋，讓開箱體驗猶如收藏藝術品般珍貴。

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、金馬影帝梁朝偉（Tony Leung）搶先演繹包款。（圖／品牌提供）

而比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來全新Brillant Tempo包款，作為旗下代表性包款Brillant系列的延伸新作，以更加柔軟和輕盈的姿態亮相，連女星林志玲和楊謹華都已經搶先拎上，絕對是下半年相當矚目的包款！楊謹華以一襲飄逸黑色長洋裝配上肉桂棕 Brillant Tempo，整體造型乾淨俐落卻不失柔和氣質，她隨性地肩背包款，展現自由且從容的都會優雅。林志玲則選擇頁岩綠款式搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

MOYNAT, Labubu, 龍家昇, 包款, 童趣

