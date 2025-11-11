fb ig video search mobile ETtoday

《殺人者報告》、《家母螳螂》為何收視狂飆？以暴制暴成社會宣洩怒氣的出口

記者李薇／台北報導

近年韓國影視圈掀起一股「黑暗復仇風潮」，從電影《殺人者報告》到戲劇《家母螳螂》，前者創下韓國單日票房最高電影、後者則曾為Netflix排行榜前10，觀眾在懸疑與暴力交錯的敘事中，不僅感受到壓迫與刺激，更被迫直視現實社會的陰影。這些作品不只是娛樂性的犯罪故事，而是一面鏡子，折射出現代人對司法體制失信、對人性底線動搖，以及對「正義」概念的集體焦慮。

殺人者報告,家母螳螂,韓劇,戲劇,社會,心裡。（圖／ＩＧ）

1.對法治的不信任與制度疲乏

許多劇情設定中，主角選擇以暴制暴，是因為法律無法給予公正裁決、舉證困難，這反映出社會對權勢者庇護、司法腐敗等問題的不滿，觀眾在故事裡看見了自己無力反抗體制的現實，當法律被視為無效的工具，個體只剩下「親手制裁」這條極端途徑，影視作品也因此成為宣洩社會憤怒的出口。

2.人性黑暗面的共鳴與合理化

暴力復仇題材往往揭露人性中潛藏的惡意與矛盾，觀眾在觀看加害者受懲的過程時，情緒上得到滿足，卻也在潛意識裡認同「以惡制惡」的邏輯，這樣的設定模糊了善與惡的界線，讓人反思：當正義被體制背叛，人們是否仍能堅持道德底線？

3.社會壓力下的心理投射與救贖幻想

在競爭激烈、階級鴻溝擴大的今時今日，許多人在現實中感受到壓迫與無力，懸疑劇中的主角往往是「普通人被逼到極限後反擊」，這樣的角色設計成為觀眾的心理投射，也象徵著現代人對自我救贖的渴，透過他人的「失控」，觀眾獲得暫時性的心理平衡。



4.女性角色的覺醒與暴力反撲

像《家母螳螂》、《你旁觀的罪》等劇以女性為主體，描寫母親或妻子在面對不公時選擇反擊，象徵女性不再是被動受害者，而是主動奪回話語權的存在，這類角色的崛起，反映了當代社會對性別角色重新定義的趨勢，也揭示女性在壓迫體系下的強大生存意志。

5.影視成為社會情緒的出口

當現實問題難以改變，人們藉由影像找到情緒釋放的管道，無論是對不公的控訴，或是對暴力的矛盾快感，這類作品提供了一種心理平衡機制，使社會集體焦慮得以被看見與討論。

殺人者報告, 家母螳螂, 韓劇, 戲劇, 社會, 心裡

