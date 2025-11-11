愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在人際與情感的交織中，有些星座總是特別容易陷入感情的漩渦，即使付出真心，卻屢屢受傷或走入不對的人生支線，他們往往不是不懂愛，而是太容易「用盡全力去愛」，以致於忽略理智與自我保護，以下就盤點三大星座，看看你是否也在其中。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座天生情感細膩，對伴侶極具包容力與照顧欲，他們願意為了愛妥協、遷就，甚至犧牲自己的原則，只為讓關係穩定，然而這樣的柔軟，常讓他們成為關係中的「付出者」，一旦對方冷淡或背叛，仍會用回憶與責任感說服自己留下，陷入難以自拔的情感泥沼。

TOP 2：雙魚座

浪漫的雙魚總是把愛情想得太完美，他們容易被甜言蜜語迷惑，也常在曖昧中自行腦補對方的真心，當現實與理想產生落差時，雙魚仍選擇相信「再給一次機會」，這種逃避現實的性格，使他們反覆陷入不對的人、不對的關係，情路因此格外坎坷。

TOP 1：天蠍座

天蠍座愛得極端，投入感情時不容許有半點欺騙，他們渴望靈魂契合、專屬的深情，卻往往因為太強烈的佔有慾與敏感的猜疑，導致關係失衡。一旦愛錯人，便會在懷疑與痛苦中掙扎不已；即使分手，也難以真正放下，這種愛到極致、痛到極深的特質，使天蠍成為十二星座中最容易走入坎坷情路的代表。