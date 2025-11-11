fb ig video search mobile ETtoday

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在人際與情感的交織中，有些星座總是特別容易陷入感情的漩渦，即使付出真心，卻屢屢受傷或走入不對的人生支線，他們往往不是不懂愛，而是太容易「用盡全力去愛」，以致於忽略理智與自我保護，以下就盤點三大星座，看看你是否也在其中。

星座。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座天生情感細膩，對伴侶極具包容力與照顧欲，他們願意為了愛妥協、遷就，甚至犧牲自己的原則，只為讓關係穩定，然而這樣的柔軟，常讓他們成為關係中的「付出者」，一旦對方冷淡或背叛，仍會用回憶與責任感說服自己留下，陷入難以自拔的情感泥沼。

TOP 2：雙魚座

浪漫的雙魚總是把愛情想得太完美，他們容易被甜言蜜語迷惑，也常在曖昧中自行腦補對方的真心，當現實與理想產生落差時，雙魚仍選擇相信「再給一次機會」，這種逃避現實的性格，使他們反覆陷入不對的人、不對的關係，情路因此格外坎坷。

TOP 1：天蠍座

天蠍座愛得極端，投入感情時不容許有半點欺騙，他們渴望靈魂契合、專屬的深情，卻往往因為太強烈的佔有慾與敏感的猜疑，導致關係失衡。一旦愛錯人，便會在懷疑與痛苦中掙扎不已；即使分手，也難以真正放下，這種愛到極致、痛到極深的特質，使天蠍成為十二星座中最容易走入坎坷情路的代表。

關鍵字：

星座, 占卜, 感情, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧

「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧

鳳凰減弱為輕颱　桃園台茂、大江、環球購物中心11／11正常營業

鳳凰減弱為輕颱　桃園台茂、大江、環球購物中心11／11正常營業

「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

楊謹華47歲凍齡全身零贅肉！7招日常保養公開　長年不復胖戒掉一物 近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 鳳凰襲台　華泰名品城、SOGO中壢店宣布11／11停業一天 「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到 星巴克雙11當天「大杯以上買一送一」　85度C推5款特定飲品買二送一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面