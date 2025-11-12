fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／「眼影天花板」冬日綻放的香草玫瑰必收！獨特霜轉粉頰彩是妝感精緻秘訣

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

每到冬天雪景就成為各大品牌的靈魂導師，當然TOM FORD也不例外，將冬日暖陽照映在阿爾卑斯雪山山峰的流光為主題，於11月15日推出全新的限量彩妝，有別於常態深棕、金色或是沉黑的包裝，煥亮純淨的白色系搭配銀色點綴，更讓人置身冬季雪國一般，潔白如幻境。

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在限量彩妝上，經典的高級訂製四格眼盤、超性感唇膏基本是必備，但近年逐漸回溫的頰彩，是讓人更著迷的細節，尤其是太陽親吻限量訂製頰彩盤，看似粉狀的盤面，但其實是非常厲害的雙狀質地，奶潤的觸感在融入於肌膚時，會轉化為乾爽的粉質，而且色彩極為乾淨俐落，以市場大多熱賣頰彩都以粉狀呈現來說，算是較為獨特的賣點，尤其是雙頰特別容易乾燥，如此質地更能讓妝感顯得細膩不卡粉。

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

其粉質技術當然最讓人津津樂道的絕對是太陽親吻高級訂製四色眼盤，過去曾被美妝專業戶譽為「眼影天花板」，關鍵就在於極為細密粉質可以呈現出極佳的顯色度，而且非常貼膚，不容易出現飛粉卡色的問題，唯一缺點就是配色大膽，彩妝新手較難駕馭，但2025年限定#01 Chalet Mink的香草玫瑰粉，絕對是任何人都非常好駕馭的搭配，日常派對都超實用的色選，完全零廢色的搭配，絕對是彩妝迷必入手的質感眼影。

TOM FORD,SUQQU,彩妝,聖誕,限量,眼影,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

提到彩妝的質感，當然SUQQU一向也是日系彩妝的王者，其晶采盈緻眼彩盤#舜華日本限定一開賣直接售鑿的超狂速度，讓人始料未及，淡雅溫柔的紫色系搭配，修飾蠟黃非常有感，而且完全不會過於濃艷的華麗，加上一貫維持的日系將人質感，難怪上市立刻被瘋搶。

關鍵字：

TOM FORD, SUQQU, 彩妝, 聖誕, 限量, 眼影, 試開箱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 雙11星巴克今推「大杯以上買一送一」　85度C特定5款買二送一囤起來 SOGO周年慶二波主打冬衣　GORE-TEX外套現省6900元 「除濕機水」其實不乾淨！別拿來洗澡、洗衣 減重後為何復胖？盤點5大錯誤　忽略「維持期」最常見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面