試開箱／「眼影天花板」冬日綻放的香草玫瑰必收！獨特霜轉粉頰彩是妝感精緻秘訣

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

每到冬天雪景就成為各大品牌的靈魂導師，當然TOM FORD也不例外，將冬日暖陽照映在阿爾卑斯雪山山峰的流光為主題，於11月15日推出全新的限量彩妝，有別於常態深棕、金色或是沉黑的包裝，煥亮純淨的白色系搭配銀色點綴，更讓人置身冬季雪國一般，潔白如幻境。

在限量彩妝上，經典的高級訂製四格眼盤、超性感唇膏基本是必備，但近年逐漸回溫的頰彩，是讓人更著迷的細節，尤其是太陽親吻限量訂製頰彩盤，看似粉狀的盤面，但其實是非常厲害的雙狀質地，奶潤的觸感在融入於肌膚時，會轉化為乾爽的粉質，而且色彩極為乾淨俐落，以市場大多熱賣頰彩都以粉狀呈現來說，算是較為獨特的賣點，尤其是雙頰特別容易乾燥，如此質地更能讓妝感顯得細膩不卡粉。

其粉質技術當然最讓人津津樂道的絕對是太陽親吻高級訂製四色眼盤，過去曾被美妝專業戶譽為「眼影天花板」，關鍵就在於極為細密粉質可以呈現出極佳的顯色度，而且非常貼膚，不容易出現飛粉卡色的問題，唯一缺點就是配色大膽，彩妝新手較難駕馭，但2025年限定#01 Chalet Mink的香草玫瑰粉，絕對是任何人都非常好駕馭的搭配，日常派對都超實用的色選，完全零廢色的搭配，絕對是彩妝迷必入手的質感眼影。

提到彩妝的質感，當然SUQQU一向也是日系彩妝的王者，其晶采盈緻眼彩盤#舜華日本限定一開賣直接售鑿的超狂速度，讓人始料未及，淡雅溫柔的紫色系搭配，修飾蠟黃非常有感，而且完全不會過於濃艷的華麗，加上一貫維持的日系將人質感，難怪上市立刻被瘋搶。