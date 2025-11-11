SOGO周年慶二波主打冬衣　GORE-TEX外套現省6900元

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO 38周年慶第二波11／12至11／17登場，鎖定入冬消費需求，各館主打冬衣、保暖寢具與美妝組合，搭配中國信託SOGO聯名卡最高14％回饋、APP滿額贈按摩器及行李箱，加上蠟筆小新卡友禮與來店禮。今年戶外保暖防水單品熱銷，二波推降溫熱門單品，忠孝館AIGLE GORE-TEX防水保暖外套現省近7,000元，復興館則主打齊全款式長靴下殺3折起。

▲SOGO周年慶第二波主打冬衣，忠孝館AIGLE GORE-TEX防水保暖外套，原價22,800元，特價15,900元；復興館ba&sh KENDY毛呢外套，原價20,660元，特價11,363元，均為11／12限日限量。（圖／業者提供）

SOGO周年慶首波整體微幅成長，天氣轉涼帶動外套與保暖服飾需求攀升，加上第二波搭上「普發萬元」利多帶動，HOKA、On昂跑跑鞋熱賣突破千雙，成為運動族搶購焦點，忠孝館戶外服飾區業績成長近3成，第二波祭出AIGLE GORE-TEX防水保暖外套，原價22,800元，特價15,900元，現省6,900元（限量50件）。

▲忠孝館_11／12限量Tonia Nicole防螨抗菌可水洗英威達七孔纖維雙人冬被，原價9,960元，特價2,500元(限50件)。

寢具與鞋履也是消費者入冬關注焦點。忠孝館明（11／12）限日推出 Tonia Nicole 防蟎抗菌可水洗英威達七孔纖維雙人冬被，原價9,960元，特價2,500元（限量50件）；復興館則有 Poyouli 修身長靴，原價14,800元、特價4,380元（限量30雙），下殺不到3折。

▲復興館_Poyouli修身長靴，原價14,800元，特價4,380元(限量30雙)。

美妝保養依然是周年慶重點戰區。忠孝館推出 ESTÉE LAUDER無敵膠原年輕組，買正貨送補充罐，價值9,230元、優惠價5,538元，限量100組；11／12起於化妝品單櫃滿8,000元，憑APP快樂購卡可兌換「WEDGWOOD法蘭絨毯」。復興館推出 LANCOME小黑水雙重組，價值7,368元、優惠價4,500元，限量20組；原價30,721元的 LA MER長效穩健濃萃組，特價19,170元，再加贈500元SOGO商品券與經典乳霜3.5ml（共20份）。

▲忠孝館_ESTEE LAUDER無敵膠原年輕組，買正貨送補充罐，價值9,230元、優惠價5,538元，限量100組；復興館_LA MER長效穩健濃萃組，原價30,721元，特價19,170元。

中國信託SOGO聯名卡購物最高回饋14%，結合館內各樓層滿額活動，等於回饋再放大。復興館無印良品加碼推出「滿5,000元再送500元」，合併聯名卡優惠最高可享30%回饋。SOGO APP會員獨享好禮，11／17忠孝館當日單筆滿5,800元可兌換「Fujitek富士電通無線肩頸按摩器」，復興館單筆滿10,000元以上則贈「24吋前開式多功能行李箱」。

▲忠孝館、復興館11／12-11／13 APP當日當館單筆1,000元，可兌換「蠟筆小新 不鏽鋼便當盒袋組」。



「蠟筆小新」限定來店禮第二波也登場，包括不鏽鋼便當盒袋組、環保折疊傘、陶瓷雙杯雙碗組、大浴巾與雙盤組等，消費滿1,000元起即可兌換，中國信託SOGO聯名卡卡友可加碼兌換「蠟筆小新旅行用掛式盥洗包」，遠東商銀信用卡則送「蠟筆小新戶外摺疊椅」，單筆消費滿2,000元就可帶回家。

SOGO指出，今年周年慶首四日微幅成長，精品受惠於早春新品，帶動女裝、輕奢成長4%至7%，客單也成長7%，滿額禮兌換人潮也很踴躍，近幾日氣溫開始下降，預期冬裝、鞋靴類效益會開始浮現。

▲新光三越 DIAMOND TOWERS 周慶 11／6 登場。（圖／業者提供）

新光三越 DIAMOND TOWERS 周年慶也於 11／6 至 11／23 開跑，首 14 日（11／6 至 11／19）期間，推出化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點 skm points，全館累計滿 5,000 送 5,000 點；首七日（11／6 至 11／12）使用 skm pay 於名品、大家電、法雅客單筆刷 1 萬元再送萬點。搭配指定銀行信用卡回饋，最高可達 13.5％。

館內超市「美麗市場」周慶首 8 日，每日都推出限定食材優惠。全檔期共有近 30 項商品祭出買一送一優惠，從進口零食到頂級肉品，適合家庭採購與年末補貨。