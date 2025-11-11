感情進入冷靜期？「4步驟」幫你重新燃起愛火

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自FB/tvN Drama

感情進入冷靜期，其實並不代表愛情走到盡頭，而是兩個人需要重新調整步伐，要知道每段關係都會經歷激情、穩定、再到平淡的階段，當熱戀的火花漸漸轉弱，彼此的差異、生活壓力或誤解容易讓情感陷入停滯。此時最重要的不是逃避，而是做好以下4步驟，才能讓關係重新啟動。

#別焦慮，請冷靜面對

許多人在關係變淡時會焦慮、想急著挽回，但越急往往越讓對方反感。與其糾纏，不如給彼此一些空間。利用這段時間自我思考一下：是否過度依賴？或是忽略了對方的感受？有時候問題不在「愛不愛」，而是「怎麼愛」。

#用我感覺取代「你都不」

所謂的冷靜期並不代表完全完全斷聯，而是可以試著用朋友的關係保持聯繫，像是關心對方的生活而不是逼問感情，表達自己的想法時，用「我感覺」取代「你都不」，讓對方感受到真誠而非指責。

#用新鮮感喚起連結

兩人相處並不是要砍掉重練，不妨試著重新約會、製造新話題或一起挑戰新的事物開始，新鮮感能喚醒情感的連結，或許也讓彼此重新看見對方的魅力。

#回歸自我很重要

冷靜期其實是個成長期，與其在意兩人關係冷卻，不如讓自己變得更穩定、更有魅力。當你能獨立地愛自己，也更能健康地愛別人。若最終仍走不回原點，也代表你們都學會了在愛裡成熟。