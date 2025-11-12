GU哈利波特聯名家居服、小包最低150元入手！PULL＆BEAR怪奇物語青春感

記者鮑璿安／綜合報導

粉絲們的衣櫥準備再次被召喚了嗎？快時尚品牌紛紛展開話題聯名，GU推出哈利波特聯名系列，以魔法世界為靈感打造日常穿搭；而PULL&BEAR則再度攜手Netflix《怪奇物語》，將經典劇集中的80年代氛圍濃縮進新一季服飾，魔法與懷舊碰撞，讓粉絲在現實世界也能穿出次元魅力。





▲GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸。（圖／品牌提供）

GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸，融入品牌拿手的日常剪裁與舒適布料。系列中包括重磅內刷毛上衣、開襟外套、家居服組與迷你包等多款單品。視覺主題圍繞魁地奇運動場與蜂蜜公爵糖果屋，整體設計運用學院徽章、配色字樣與角色標誌，像是紅金色的格蘭芬多、綠銀色的史萊哲林，都成為穿搭重點。男裝以厚磅刷毛與V領針織外套呈現復古質感，女裝則以條紋開襟衫搭配圓包點綴出俏皮氛圍。最親民的襪款定價僅150元起，讓粉絲能以低門檻入手魔法學院風。





▲PULL&BEAR再度與Netflix合作，推出《Stranger Things》聯名系列服飾 。（圖／品牌提供）

PULL&BEAR再度與Netflix合作，推出《Stranger Things》聯名系列服飾，此番設計以劇中Hawkins High （霍金斯高中）為靈感，強調美式校園復古風與街頭休閒風格。系列包含棒球外套、飛行夾克、條紋長袖、寬鬆帽T等單品，並在細節上融入字母刺繡、布章貼飾及做舊刷色處理，營造80年代青春氛圍。系列形象照以夜景街頭為背景，呼應劇中冒險情節與神秘氣息。女裝以寬版條紋上衣配短裙或軍綠外套，男裝則以休閒褲、帽T及學院外套堆疊層次，展現「青春反叛」的混搭精神。