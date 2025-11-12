fb ig video search mobile ETtoday

冬日節慶包款登場！Karina曬Prada迷你包、Ferragamo Hug被軟毛包裹

>

記者鮑璿安／綜合報導

年末節慶將至，精品品牌紛紛以「禮物時刻」為靈感推出限定系列，讓冬季不只充滿氣氛，更充滿儀式感，無論是Karina親自演繹的Prada迷你包，還是以細膩毛絨細節包裹的Ferragamo Hug系列，都成為這個冬天最值得收藏的造型焦點。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada 2025 Holiday 系列形象片由 Glen Luchford 掌鏡 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲手袋Petit Sac Noir也早被品牌大使Karina演繹過，此包款以Re-Nylon 材質首度亮相於今年秋冬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲Prada Galleria 。（圖／品牌提供）

Prada 2025 Holiday 系列形象片由 Glen Luchford 掌鏡，Miuccia Prada 與 Raf Simons 聯合構思，以「A Winter’s Tale」為題，邀請 Maya Hawke、李現、Letitia Wright 與 Damson Idris 等人共同演繹一場返家旅程。鏡頭捕捉覆雪公路與車內暖光交錯的片刻，呼應節日歸途的溫度與現代旅人的情感流動。造型看點方面，以光澤皮革、與小巧結構手袋為主角，豐富大家的派對時光，像是標誌性的Galleria 皮革肩背包以立體剪裁與金屬鎖扣凸顯品牌經典語彙，細緻而實用。手袋Petit Sac Noir也早被品牌大使Karina演繹過，此包款以Re-Nylon 材質首度亮相於今年秋冬，並以柔軟的納帕皮革與奢華的天鵝絨材質延續至全新節日系列，包款的金屬球形吊墜細節與經典琺瑯三角形標誌成為辨識度亮點。

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合節慶包款 。（圖／品牌提供）

Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛。系列廣告以家庭團聚與送禮時刻為靈感，傳遞「每段回憶都值得被珍藏」的品牌情感。本季女包焦點落在 Hug 系列：柔軟小牛皮款飾以仿貂毛質感邊飾，展現低調奢華；多款小型斜背包以金銀皮革呈現節慶光韻。鞋履部分延續品牌經典工藝，從金屬飾牌的天鵝絨芭蕾舞鞋到鑲水晶瑪莉珍鞋，每一雙都展現細節層次與節慶華麗。飾品系列以金色 Gancini、珍珠與花卉造型打造溫柔閃耀氛圍，讓整體造型更添精緻。

關鍵字：

時尚, 奢華, 2025節日系列, Prada, Ferragamo

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損 吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　 書櫃太滿卻捨不得丟？從3種書開始下手最輕鬆 《颱風商社》登Netflix人氣榜TOP 10！討論熱度居高不下三大關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面