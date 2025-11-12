冬日節慶包款登場！Karina曬Prada迷你包、Ferragamo Hug被軟毛包裹

記者鮑璿安／綜合報導

年末節慶將至，精品品牌紛紛以「禮物時刻」為靈感推出限定系列，讓冬季不只充滿氣氛，更充滿儀式感，無論是Karina親自演繹的Prada迷你包，還是以細膩毛絨細節包裹的Ferragamo Hug系列，都成為這個冬天最值得收藏的造型焦點。





▲Prada 2025 Holiday 系列形象片由 Glen Luchford 掌鏡 。（圖／品牌提供）





▲手袋Petit Sac Noir也早被品牌大使Karina演繹過，此包款以Re-Nylon 材質首度亮相於今年秋冬 。（圖／品牌提供）





▲Prada Galleria 。（圖／品牌提供）

Prada 2025 Holiday 系列形象片由 Glen Luchford 掌鏡，Miuccia Prada 與 Raf Simons 聯合構思，以「A Winter’s Tale」為題，邀請 Maya Hawke、李現、Letitia Wright 與 Damson Idris 等人共同演繹一場返家旅程。鏡頭捕捉覆雪公路與車內暖光交錯的片刻，呼應節日歸途的溫度與現代旅人的情感流動。造型看點方面，以光澤皮革、與小巧結構手袋為主角，豐富大家的派對時光，像是標誌性的Galleria 皮革肩背包以立體剪裁與金屬鎖扣凸顯品牌經典語彙，細緻而實用。手袋Petit Sac Noir也早被品牌大使Karina演繹過，此包款以Re-Nylon 材質首度亮相於今年秋冬，並以柔軟的納帕皮革與奢華的天鵝絨材質延續至全新節日系列，包款的金屬球形吊墜細節與經典琺瑯三角形標誌成為辨識度亮點。





▲Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛 。（圖／品牌提供）

Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛。系列廣告以家庭團聚與送禮時刻為靈感，傳遞「每段回憶都值得被珍藏」的品牌情感。本季女包焦點落在 Hug 系列：柔軟小牛皮款飾以仿貂毛質感邊飾，展現低調奢華；多款小型斜背包以金銀皮革呈現節慶光韻。鞋履部分延續品牌經典工藝，從金屬飾牌的天鵝絨芭蕾舞鞋到鑲水晶瑪莉珍鞋，每一雙都展現細節層次與節慶華麗。飾品系列以金色 Gancini、珍珠與花卉造型打造溫柔閃耀氛圍，讓整體造型更添精緻。