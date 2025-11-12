fb ig video search mobile ETtoday

台灣第一！5公尺高金色聖誕樹成網美打卡點　搶不到的雙頭唇釉少量到貨快衝

>

DIOR,聖誕樹,聖誕節,快閃店,IPSA,聯名,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

拍照打卡是現代人日常，隨著年末聖誕節將近，聖誕樹打卡紀念已經成為必收集的景點，DIOR在2025年以奇幻星願為靈感，在BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造出高達5公尺的金色聖誕樹，更是全球首顆登場，各種活潑動物以馬戲團主題慶祝節日到來，即日起限量展出到23日，快來收藏你相簿裡的第一顆時尚聖誕樹。

DIOR,聖誕樹,聖誕節,快閃店,IPSA,聯名,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DIOR,聖誕樹,聖誕節,快閃店,IPSA,聯名,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次迪奧奇幻星願限定快閃店不僅結合聖誕節活動，更是搶先販售金色璀璨的聖誕限定彩妝系列，10月中才剛剛上市就直接賣光的金緻雙頭唇釉，終於在快閃店限量到貨，手速絕對要快，錯過未來不一定還有；當然節慶氣氛滿點的香氛世家－奇幻星願聖誕掛飾、奇幻星願香氛蠟燭、2025聖誕倒數月曆也都在此可以一次購足，並且提供滿額包裝服務，提前準備好聖誕禮物一站式完成。現場也攜手米其林餐廳侯布雄（Joël Robuchon）提供咖啡下午茶體驗，趕快線上預約。

DIOR,聖誕樹,聖誕節,快閃店,IPSA,聯名,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）


IPSA在2025年也攜手東京時尚品牌MAISON SPECIAL將旗下熱賣之作：美膚保水菁華棒、誘光花影蜜餅，換上可愛繽紛的新包裝，不僅在忠孝SOGO周年慶當天首次販售，只要購買限量包裝美膚保水菁華棒，就送聯名化妝包，秋冬保養補妝必備小物必收。

DIOR,聖誕樹,聖誕節,快閃店,IPSA,聯名,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）


關鍵字：

DIOR, 聖誕樹, 聖誕節, 快閃店, IPSA, 聯名, 保養, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 雙11星巴克今推「大杯以上買一送一」　85度C特定5款買二送一囤起來 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 SOGO周年慶二波主打冬衣　GORE-TEX外套現省6900元 「除濕機水」其實不乾淨！別拿來洗澡、洗衣 近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面