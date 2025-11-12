台灣第一！5公尺高金色聖誕樹成網美打卡點　搶不到的雙頭唇釉少量到貨快衝

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

拍照打卡是現代人日常，隨著年末聖誕節將近，聖誕樹打卡紀念已經成為必收集的景點，DIOR在2025年以奇幻星願為靈感，在BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造出高達5公尺的金色聖誕樹，更是全球首顆登場，各種活潑動物以馬戲團主題慶祝節日到來，即日起限量展出到23日，快來收藏你相簿裡的第一顆時尚聖誕樹。

這次迪奧奇幻星願限定快閃店不僅結合聖誕節活動，更是搶先販售金色璀璨的聖誕限定彩妝系列，10月中才剛剛上市就直接賣光的金緻雙頭唇釉，終於在快閃店限量到貨，手速絕對要快，錯過未來不一定還有；當然節慶氣氛滿點的香氛世家－奇幻星願聖誕掛飾、奇幻星願香氛蠟燭、2025聖誕倒數月曆也都在此可以一次購足，並且提供滿額包裝服務，提前準備好聖誕禮物一站式完成。現場也攜手米其林餐廳侯布雄（Joël Robuchon）提供咖啡下午茶體驗，趕快線上預約。





IPSA在2025年也攜手東京時尚品牌MAISON SPECIAL將旗下熱賣之作：美膚保水菁華棒、誘光花影蜜餅，換上可愛繽紛的新包裝，不僅在忠孝SOGO周年慶當天首次販售，只要購買限量包裝美膚保水菁華棒，就送聯名化妝包，秋冬保養補妝必備小物必收。



