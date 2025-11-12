新光三越普發加碼「滿萬送萬點」　限定10天還能搭周慶回饋

▲新光三越祭出「普發加碼」10天快閃回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

政府普發一萬元今起陸續入帳，新光三越也同步宣布「普發加碼三重奏」回饋，從11／14至11／23在全台分店推出「豪刷萬點到手」、「金喜到壓軸抽百萬點」與「萬元優惠護照」三大回饋方案。不限業種、不限館別，連小額吃飯購物都能累積，消費達萬元送1萬點skm points，再抽 AirPods Pro 3、黃金項鍊與百萬點數，並同步推出超過百項特惠商品。

新光三越從11／14至11／23期間，消費者使用10間指定銀行信用卡，於當日當店單卡累計滿1萬元，即可獲得 skm points 10,000點（全台限量30,000份）。不限大額或多筆小額，只要單日累計達標即可領取。

▲Kiehl’s 2025經典派對倒數月曆，特價3,980元，原價9,844元。

此外還可兼用於第三波周年慶分店優惠，與全館滿5,000元送5,000點一起累加，包括台南新天地、高雄左營店與台北忠孝店，等同消費滿1萬元可獲得2萬點（可折台幣2,000元）回饋。

而指定銀行信用卡單筆消費滿3,000元，即可參加天天抽獎活動。單筆滿3,000元可抽價值7,490元的「AirPods Pro 3」；消費滿6,000元抽價值39,800元的「點睛品 足金項鍊」；消費滿1萬元可再參加價值10萬元的「100萬 skm points」。

▲Just Diamond鎮金店 鑽戒，特價14,600元，原價29,200元。

針對周年慶熱銷商品，此波還推出「萬元優惠護照」，網羅近百項話題商品主打2至5折超殺優惠。包括原價29,200元的 Just Diamond 鎮金店閃閃星辰鑽戒，推5折特價14,600元；售價2萬多元的金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，2折特價3,980元。

▲金安德森 石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，特價3,980元，原價20,800元。

瞄準秋冬換季與年末採購需求，也祭出多款冬衣優惠，包括原價11,800元的ATUNAS女款防水2IN1羽絨外套，特價7,650元；原價12,800元的MAMMUT Tree line HS GTX 防水連帽外套，特價9,900元，皆可在萬元內入手。少女服飾品牌如 niko and…、b.club、H2O、SM2、Earth music&ecology 等指定品牌全館6折起，11／14至11／23 期間滿額再享 10% skm points 回饋。

▲MAMMUT Tree line HS GTX防水連帽外套，特價 9,900元，原價12,800元。

微風觀察之前普發6,000元政策時，會員業績成長逾五成，因應普發再度推出加碼方案。從11／24至12／7期間，於微風廣場、微風信義、微風南山等五館消費滿1萬元，積點禮遇會員可獲12000點（價值1,200元）回饋，相當於12％回饋率，還能參加抽獎，有機會把BRUNO無煙多功能電烤盤帶回家。

遠東百貨針對普發紅利，也從11／12至12／31推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」活動，APP金級會員全館當日消費滿1萬元送HAPPY GO點數1,000點。搭配周年慶檔期，不同館別回饋最高達21％，化妝品滿萬元即可達標。

▲特定類別消費滿額可抽旭集餐券。（圖／遠百提供）

針對家用家電類別，也特別祭出滿千抽獎，即日起於該類別單筆消費滿1,000元，可獲「週週抽旭集餐券」資格，獎項包括旭集高級日式料理吃到飽餐券、FUJI按摩椅與Bgreen舒壓椅等商品。