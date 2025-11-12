書櫃太滿卻捨不得丟？從3種書開始下手最輕鬆

▲家中的書架要放的是典藏書、工具書。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然現在電子書越來越普遍，但許多人家中還是會出現書滿為患的情況，主要原因是大部分人「都不想丟棄書本」，知名收納達人近藤麻里惠在《怦然心動的人生整理魔法》著作中曾表示，即使是不愛看書的人，能毫不猶豫把書丟掉的人其實非常少。

丟不掉的最大原因往往是「說不定以後還會再看」，但事實上根據美國國家檔案管理協會的統計，1年沒碰的東西，會再度使用的機率只有1%，意思是幾乎有99%的機率，你手中讓你有這念頭的書籍，只會變成無用、在家中佔空間的物品。

要開始清理書籍之前，要先知道「丟棄書本不代表丟棄知識，擁有書籍也不代表擁有知識」這個觀念，即便你渴望讓家中更有「書香」，也該去蕪存青而不是胡亂堆疊，美麗的書架就跟有用的知識一樣，是慢慢累積而成的。

所以第一個步驟，就是留下「心動之書」，當你拿在手心，毫不猶豫的決定將它留下的書籍。之後再慢慢將書本進行分類，3種書籍可以直接勇敢的丟棄：

打發時間的小說、雜誌

相信很多人都看過一般通俗的小說，就是看完了之後不會再想看第二遍的那種，此外雜誌也一樣，裡面的資訊相當容易過時，若真的喜歡雜誌內某一張圖片跟文章，建議可以用剪貼的方式保留特定資訊。

只讀一半就停看的書

先無論書中是什麼內容，但很確定的就是它「不是你的菜」，再想想就根本沒有保留的必要性，人都可以放生了，一本書當然可以。

已經放超過2、3年還沒看的書

與一本書邂逅的當下，是對它最有興趣的時候，之後就會慢慢遞減，所以如果2年沒碰，基本上拿起來讀的機會已經微乎其微了，如果你在拿起來的時候壓根就忘了有這本，當下也沒有想讀的念頭，就把它處理掉吧。

而實用性的工具書，包括居家或工作需要用到的書籍，像是食譜、設計書、旅遊指南等，不時會拿起來參考跟回味的，自然就要留下整理，還有一些無法割捨的文學類書籍，先看看自己「心靈需求」有多大，不然其實到圖書館借書就可以了，這也是真正愛看書的人會使用的方式。