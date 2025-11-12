fb ig video search mobile ETtoday

你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損

>

▲▼清潔內褲小知識。（圖／Pexels）

▲正確清潔內褲維持私密處健康。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

女生內褲清潔格外重要，錯誤的清洗觀念，導致私密處感染的人不在少數，以下介紹清潔內褲正確方法，以及更換頻率的建議，以下清潔小知識一次告訴你。

#單獨清洗

內褲不宜與其他衣物混合清洗，以避免細菌交叉感染，尤其是避免和襪子或外衣放在一起。

#手洗最佳

內褲的材質通常較柔軟，使用手洗可減少布料磨損。使用溫水（約30-40°C）搭配溫和的清潔劑，避免強鹼性洗劑，因為這可能對私密部位皮膚有刺激。

▲▼女性清潔內褲小知識　「3個月換一次」才健康 。（圖／Unsplash、Pexels）

#使用專用洗劑

選用專為私密衣物設計的洗劑，有助於去除污漬和細菌，同時不會對敏感皮膚造成刺激。洗滌過程中應特別注意清洗縫線和褶皺處，以徹底去除殘留物。

#陽光曝曬

清洗完畢後，將內褲置於陽光下晾乾。紫外線能夠有效殺菌，防止細菌和黴菌滋生。若天氣不允許陽光曝曬，可以使用熱風吹乾，但避免長時間高溫吹曬，以免損害內褲纖維。

#每3個月更換新內褲

即使清洗徹底，長時間使用的內褲纖維中可能會累積細菌和污漬，因此建議每3個月更換一次新內褲。

除了以上清潔知識以外，挑選內褲也應該避免過緊或是不透氣材質，過緊的內褲會讓私密部位環境潮濕，有利於細菌繁殖。且若內褲使用洗衣機清洗，需定期清潔洗衣槽，避免細菌殘留在內部。

關鍵字：

健康, 女性, 清潔, 私密處, 防感染

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 雙11星巴克今推「大杯以上買一送一」　85度C特定5款買二送一囤起來 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 SOGO周年慶二波主打冬衣　GORE-TEX外套現省6900元 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　 「除濕機水」其實不乾淨！別拿來洗澡、洗衣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面