fb ig video search mobile ETtoday

Balmain新創意總監身分揭曉！曾任職Balenciaga、極簡雕塑感設計聞名

>

記者鮑璿安 ／外電報導

Balmain迎來全新篇章，日前結束與創意總監Olivier Rousteing 長達14年的合作關係，如今宣佈接棒者Antonin Tron為新任創意總監，將於 2026年3月的秋冬巴黎時裝周發表首個系列。時隔十多年換帥，而Antonin Tron的設計風格以流暢剪裁聞名，勢必重新定義品牌風格，讓人期待不已。

Tron 接替上月卸任的 Olivier Rousteing，這個職位顯然充滿了挑戰性，Tron 在聲明中也感謝前任的貢獻，並表示：「Balmain 代表了精湛工藝、文化底蘊、感性與優雅，這些價值與我的創作理念深度共鳴，我很榮幸能延續這份傳承。」Antonin Tron 於2016年創立自有品牌 Atlein，以流暢剪裁與環保布料著稱，曾於2018年奪得法國 ANDAM 首作獎。其作品從性感貼身的垂墜洋裝，到充滿雕塑感的外套與剪裁套裝，皆展現他對布料的掌握，Tron 曾於 Louis Vuitton、Givenchy、Balenciaga 任職，與 Nicolas Ghesquière、Alexander Wang、Demna 等人共事，並曾與 Kylie Jenner 合作推出話題聯名系列，資歷十分豐富。

Balmain 執行長 Matteo Sgarbossa 表示：「Antonin 的設計方式深植於布料與人體之間的互動，正呼應品牌創辦人的精神。他將帶領我們進入結合精緻工藝與現代優雅的新時代。」如今時尚圈正面臨創意總監世代更替潮，同年將有 Maria Grazia Chiuri 接掌 Fendi、Meryll Rogge 入主 Marni等多起人事異動，Balmain 這次的任命，被視為繼 Rousteing 時代後的重要轉折點。

關鍵字：

時尚, Balmain, AntoninTron, 創意總監, 流暢剪裁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」 你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 Jo Malone、diptyque經典香一次擁有！4款迷你香水禮盒一次看 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面