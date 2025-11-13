Balmain新創意總監身分揭曉！曾任職Balenciaga、極簡雕塑感設計聞名

記者鮑璿安 ／外電報導

Balmain迎來全新篇章，日前結束與創意總監Olivier Rousteing 長達14年的合作關係，如今宣佈接棒者Antonin Tron為新任創意總監，將於 2026年3月的秋冬巴黎時裝周發表首個系列。時隔十多年換帥，而Antonin Tron的設計風格以流暢剪裁聞名，勢必重新定義品牌風格，讓人期待不已。

Tron 接替上月卸任的 Olivier Rousteing，這個職位顯然充滿了挑戰性，Tron 在聲明中也感謝前任的貢獻，並表示：「Balmain 代表了精湛工藝、文化底蘊、感性與優雅，這些價值與我的創作理念深度共鳴，我很榮幸能延續這份傳承。」Antonin Tron 於2016年創立自有品牌 Atlein，以流暢剪裁與環保布料著稱，曾於2018年奪得法國 ANDAM 首作獎。其作品從性感貼身的垂墜洋裝，到充滿雕塑感的外套與剪裁套裝，皆展現他對布料的掌握，Tron 曾於 Louis Vuitton、Givenchy、Balenciaga 任職，與 Nicolas Ghesquière、Alexander Wang、Demna 等人共事，並曾與 Kylie Jenner 合作推出話題聯名系列，資歷十分豐富。

Balmain 執行長 Matteo Sgarbossa 表示：「Antonin 的設計方式深植於布料與人體之間的互動，正呼應品牌創辦人的精神。他將帶領我們進入結合精緻工藝與現代優雅的新時代。」如今時尚圈正面臨創意總監世代更替潮，同年將有 Maria Grazia Chiuri 接掌 Fendi、Meryll Rogge 入主 Marni等多起人事異動，Balmain 這次的任命，被視為繼 Rousteing 時代後的重要轉折點。