Hello Kitty × LeSportsac甜蜜回歸！三款療癒包型升級、蝴蝶結手機包超Q

記者鮑璿安／綜合報導

Hello Kitty控準備集合了！LeSportsac 再次攜手這位全球最受喜愛的三麗鷗明星，推出全新聯名系列，延續去年 50 週年合作的高人氣，今年全新登場的設計涵蓋三大包款，滿足大家外出需求，將量身打造的印花注入包款中，讓人看到就愛不釋手。

▲▼ Hello Kitty × LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲▼ Hello Kitty × LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲ Hello Kitty × LeSportsac推出的三款包型 。（圖／品牌提供）

此次兩款為系列量身打造的印花各具特色，其中「HELLO KITTY 滿滿的愛」以紅色愛心與線條勾勒的小貓圖樣交織，呈現甜而不膩的少女感；「HELLO KITTY 心語呢喃」則以深棕底色搭配零散小物與愛心點綴，俏皮中帶著沉穩，更適合日常使用，散發大人也能輕鬆駕馭的療癒氣質。

▲▼ Hello Kitty × LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲▼ Hello Kitty × LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲▼ Hello Kitty × LeSportsac 。（圖／品牌提供）

本次推出的三款包型各自切中需求，立體愛心作為亮點的手拿包，配上明亮大面積的 Kitty 圖案，可愛度與辨識度兼具，適合聚會、約會等輕鬆場合，實用的小巧尺寸也讓隨身用品一目了然；大型肩背托特包則以輕量布料打造，容量可收納 A4 甚至更多物品，是學生與上班族都會愛的日常包，溫柔的印花讓整體造型不著痕跡地增添活力；最受討論的迷你手機斜背包以修長比例呈現，搭配彈性肩背帶與剛好的收納空間，是外出散步、買飲料、逛街時最方便的貼身小夥伴，實用度與可愛度一樣不缺席。

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸。（圖／品牌提供）

GU本季聯手《哈利波特》推出一系列充滿細節的聯名單品，以霍格華茲經典元素為主軸，融入品牌拿手的日常剪裁與舒適布料。系列中包括重磅內刷毛上衣、開襟外套、家居服組與迷你包等多款單品。視覺主題圍繞魁地奇運動場與蜂蜜公爵糖果屋，整體設計運用學院徽章、配色字樣與角色標誌，像是紅金色的格蘭芬多、綠銀色的史萊哲林，都成為穿搭重點。男裝以厚磅刷毛與V領針織外套呈現復古質感，女裝則以條紋開襟衫搭配圓包點綴出俏皮氛圍。最親民的襪款定價僅150元起，讓粉絲能以低門檻入手魔法學院風。

