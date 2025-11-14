亮珠寶／韓韶禧當節慶派對女王　極簡高領衣配設計感鑽鍊勝出

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲韓星韓韶禧佩戴Boucheron Serpent Bohème系列珠寶展現自信風采。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

轉眼間已到2025年末，將邁入聖誕節與跨年的節慶季節，珠寶品牌已開始為慶祝派對穿搭與交換禮物獻上新鮮點子，服裝無需過於繁複或繽紛，戴上一件具分量與設計感的項鍊就能輕鬆聚焦。南韓女星韓韶禧為法國珠寶品牌Boucheron拍攝歲末佳節形象照，即以白色高領貼身裙裝搭配Serpent Bohème系列鑽石項鍊入鏡，鑲滿美鑽的水滴狀串鍊閃耀璀璨光芒，襯托她的自信風采。

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲Mina以Boucheron Serpent Bohème系列珠寶示範節慶個性穿搭。

Boucheron另一位品牌大使TWICE的Mina，則穿上白色平口羽毛裝配上Quatre Classique系列Tube主題頸鍊，幾何線條展現強烈風格，展現個性美。法國珠寶品牌FRED亦有融合力與美的短頸鍊可供選擇，旗下Force 10 18K金鑲鑽項鍊雙層搭配更加耀眼。

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴FRED Force 10 18K金鑲鑽短頸鍊。（圖／FRED提供）

別具設計感的鍊墜亦能為佳節慶派對造型增添亮點，南韓女星金智媛日前以寶格麗（BVLGARI）南韓品牌大使身分出席現代百貨HOLIDAY DIVAS’ DREAM 期間限定快閃店活動，選戴扇形DIVAS’ DREAM系列玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊，此亮眼之作能完美融入日常穿搭，作為聖誕禮物再適合不過。

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗南韓品牌大使金智媛出席現代百貨HOLIDAY DIVAS’ DREAM 期間限定快閃店活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗DIVAS’ DREAM 系列 玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。

而Tiffany Blue Box也是許多人心中的夢幻逸品，今年新款石上鳥系列鍊墜是犒賞自己或贈禮的嶄新選擇，因為鑲嵌美鑽的石上鳥展翅飛翔的姿態彷彿帶來無限希望，收藏美好寓意的珠寶迎接新的一年。

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲安雅泰勒喬伊戴上Tiffany石上鳥系列珠寶獻上Tiffany Blue Box。（圖／Tiffany提供）

▲▼節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany石上鳥系列鉑金與黃K金鑲嵌鑽石墜鍊，635,000元。

►林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾

►500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏

關鍵字：

聖誕節, Boucheron, Tiffany, BVLGARI, FRED

ET Fashion

