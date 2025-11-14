運動後「最佳進食時機」　掌握好體脂肪少25%

fb ig video search mobile ETtoday

▲運動。

▲運動後吃對時間跟吃對東西很重要。（圖／PEXELS、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有些人辛辛苦苦運動想減重，怎知流了一身汗，站上體重機數字反而不減反增，這種情況周邊好友多少都有幾個，讓許多人陷入沮喪地獄，資深營養師表示，想要減重靠運動不夠，要在運動的前中後「吃對東西」，才能真正有感。

營養師舉例，很多人都認為運動後吸收最好，在那時大吃容易發胖，真正的狀況是運動後，因為肌肉中的肝醣大量消耗，所以在運動後1至3個小時，肌肉儲存能量的機制會提高，反而用來合成脂肪的酵素活性會明顯下降。

▲有人認為運動後不宜大吃，營養師說觀念錯誤。

▲有人認為運動後不宜大吃，營養師說觀念錯誤。

意即在運動後進食，主要是用在修補肌肉，而不是合成脂肪，尤其在運動後半小時內的狀況更為明顯，只要在運動後半小時內進食，不僅長肌肉還能協助減重。之前曾有研究顯示，運動後半小時之內進食，比運動後4小時再進食的人，體脂肪少25%。

▲運動前可先吃點穀片或燕麥。

▲運動前可先吃點穀片或燕麥。

運動前中後要如何吃？專家建議運動前1小時，先挑選容易消化、數量少的東西來果腹，如香蕉、地瓜、燕麥等；運動中要注意水份的攝取，每10至15分鐘要補充150CC至200CC的水分，且需要慢慢飲入避免大口喝。

▲運動中要記得補充水份。

▲運動中要記得補充水份。

運動後30分鐘內，建議吃些碳水化合物跟蛋白質，來修補肌肉，且協助降低體脂肪的形成，如地瓜、牛奶、飯糰、豆漿、馬鈴薯或水煮蛋等，熱量不高又可修補身體，營養也足夠。

▲懂得正確進食才能看到效果。

▲懂得正確進食才能看到效果。

減重, 運動, 營養, 飲食, 肌肉修復

