fb ig video search mobile ETtoday

天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款

>

▲▼ Tissot,MIDo 。（圖／公關照）

▲天梭表史上首款大馬士革鋼PRX錶款，33,000元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）熱賣的PRX系列再添生力軍，從材質著手，推出品牌第一款以古老鍛造技術結合現代粉末冶金工藝的大馬士革鋼腕錶，以及兩款輕盈鈦金屬材質錶款，兩種材質錶款均為38毫米，搭載具80小時動力儲存的Powermatic 80機芯，並再次以極具競爭力的價格打破高端入手門檻，大馬士革鋼腕錶33,000元即可入手。

▲▼ Tissot,MIDo 。（圖／公關照）

▲天梭表PRX系列推出38mm鈦金屬錶款，27,300元。

PRX 38mm系列大馬士革鋼錶經過高溫高壓下鍛造出近70層金屬紋理，錶殼與面盤上流動的層次紋理如水波閃耀，每只腕錶皆擁有獨一無二的紋理結構；而同系列的鈦金屬腕錶較統精鋼版本重量減輕約40%，全鈦金屬錶殼與一體式快拆鍊帶的設計，兼具堅固與貼合手感且具強韌特性，天梭表共推出石墨灰色與藍色的棋盤格面盤供選擇。

▲▼ Tissot,MIDo 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort TV Big Date Titanium腕錶，43,700元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）復古的電視機造型Multifort TV Big Date腕錶也新增鈦金屬款式，帶來親膚輕盈的體驗，錶殼經緞面拉絲與拋光交錯處理後呈現細緻層次，銀灰色光澤隨角度變化流轉展現好質感，同樣搭配具80小時動力儲存的自動上鍊機芯，防水達100米。

►G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

►CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

關鍵字：

Tissot, 天梭表, MIDO, 美度表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

英卡蜜拉王后賞芭蕾　別上梵克雅寶舞伶胸針完美呼應

英卡蜜拉王后賞芭蕾　別上梵克雅寶舞伶胸針完美呼應

珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一

珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一

陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師 楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面