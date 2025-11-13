天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款

▲天梭表史上首款大馬士革鋼PRX錶款，33,000元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）熱賣的PRX系列再添生力軍，從材質著手，推出品牌第一款以古老鍛造技術結合現代粉末冶金工藝的大馬士革鋼腕錶，以及兩款輕盈鈦金屬材質錶款，兩種材質錶款均為38毫米，搭載具80小時動力儲存的Powermatic 80機芯，並再次以極具競爭力的價格打破高端入手門檻，大馬士革鋼腕錶33,000元即可入手。





▲天梭表PRX系列推出38mm鈦金屬錶款，27,300元。

PRX 38mm系列大馬士革鋼錶經過高溫高壓下鍛造出近70層金屬紋理，錶殼與面盤上流動的層次紋理如水波閃耀，每只腕錶皆擁有獨一無二的紋理結構；而同系列的鈦金屬腕錶較統精鋼版本重量減輕約40%，全鈦金屬錶殼與一體式快拆鍊帶的設計，兼具堅固與貼合手感且具強韌特性，天梭表共推出石墨灰色與藍色的棋盤格面盤供選擇。





▲MIDO Multifort TV Big Date Titanium腕錶，43,700元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）復古的電視機造型Multifort TV Big Date腕錶也新增鈦金屬款式，帶來親膚輕盈的體驗，錶殼經緞面拉絲與拋光交錯處理後呈現細緻層次，銀灰色光澤隨角度變化流轉展現好質感，同樣搭配具80小時動力儲存的自動上鍊機芯，防水達100米。