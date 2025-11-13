「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

▲3星座總是豁出去愛，完全不去想後果。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有人談起戀愛來小心翼翼，有的星座卻可以為愛奮不顧身，他們若愛到極點，很有可能為愛放棄一切，甚至一切熟悉的安全感。他們愛得絕對、全心全意，不怕天下人不理解。以下點名「為愛不顧一切」的三個星座，看看有誰上榜了！

#第1名 雙魚座

雙魚是最容易陷入愛裡的浪漫主義者，當他們遇到認定的靈魂伴侶，即使明知現實有阻礙，仍會選擇跟隨內心。即便有家庭或是輿論的抨擊對他們來說都比不上那份「命中注定」。雙魚相信愛能超越一切，甚至甘願承擔後果。這樣勇於追愛雖然沒有不對，但也可能讓他們在現實中遍體鱗傷。

#第2名 天蠍座

天蠍的愛極度深沉且絕對，一旦陷入，會想與對方綁在一起到世界盡頭。他們的情感強度如火焰，甚至能燃燒理智與責任。如果遇上真正觸動靈魂的愛情，天蠍甚至可能背離原有的一切，只為追求那份「唯一懂自己」的深情。

#第3名 射手座

射手崇尚自由以及願意直球面對內心的感受。當他們在婚姻或家庭中感到被束縛，卻又遇見能點燃熱情的人，便容易衝動地選擇「跟隨心走」。射手討厭虛偽與壓抑，寧願為愛放棄安穩生活，也不願一輩子活在不快樂的假面下。