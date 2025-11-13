這段感情還要繼續下去嗎？5個方法判別愛情健康度

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在親密關係裡感到沒有安全感，是許多人在戀愛過程中會遇到的難題，當情緒反覆拉扯、心裡始終不確定「這段關係值不值得繼續」，其實可以透過幾項明確的指標，來判斷這份感情是否健康、有沒有繼續下去的必要。

1.情緒狀態是否被關係耗損

若一段感情讓你長期緊繃、焦慮、害怕被忽略，甚至常因小事自我懷疑，代表這段關係可能正在消耗你的心理能量，健康的戀愛應該能讓人感到安穩，而不是每天心裡像懸著石頭。

2.對未來的討論是否透明且一致



安全感多半建立在可預期性上，如果每次談到未來，對方總是模糊帶過、不願表態，或常前後矛盾，那不確定感就會越累積越多，能否一起面對未來、共同制定方向，是評估是否該繼續的關鍵。

3.遇到問題時的溝通品質



不安全感常因不良溝通而放大，若每次談問題都被敷衍或轉移焦點、甚至變成無意義的爭吵，那關係很難改善，反之，願意釐清、願意解釋、願意一起找解決方法，就是值得繼續的訊號。

4.你是否願意做自己，還是常常壓抑



如果在這段關係中，你總是害怕說錯話、怕被比較、怕不被喜歡，而變得不敢展現真實的自己，那內心自然會不踏實，能自在做自己，是判斷安全感最重要的標準之一。

5.對方是否願意調整，而你是否感受到努力



安全感不是單方面負責，它需要雙方的配合，如果對方願意理解你的不安、願意調整行為、願意用行動給予穩定，那關係仍有很好改善的空間，但若屢勸不聽、態度冷淡，那就值得重新審視。