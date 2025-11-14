「國民妹妹」金裕貞首次黑化演技超強！韓劇《親愛的X》必追3大理由

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／you_r_love IG

南韓女星金裕貞睽違一年再度回歸小螢幕，新劇《親愛的X》開播以來話題度居高不下，她飾演一位外表光鮮、內心藏著祕密的女人，劇情融合懸疑、復仇與心理探討元素，這部戲不僅挑戰金裕貞過往清純形象，也成功讓觀眾重新認識她的演技深度，以下三大看點絕對讓人忍不住一追再追。

《親愛的X》。（圖／ＩＧ）

1.金裕貞顛覆形象演出黑化女主角

從《雲畫的月光》到《便利店新星》，童星出身的金裕貞一直以甜美角色為人熟知，而這次她飾演一位外柔內冷、擁有複雜過去的角色，展現了極具爆發力的情緒層次，她在劇中的眼神轉折、情緒收放之間，讓人看見她演技的成長與成熟魅力。

2.劇情節奏緊湊、懸疑氛圍滿點

《親愛的X》以層層揭露的敘事結構展開，每一集都留下伏筆與反轉，讓觀眾欲罷不能，隨著真相逐漸浮現，人物之間的糾葛、人性黑暗與愛恨交錯的動機也被赤裸呈現，是近年少見兼具娛樂與深度的韓劇。

3.視覺風格與配樂營造強烈戲劇張力

由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》導演李應福運用高反差光影、冷暖色調切換，巧妙呈現角色的心理變化；配樂部分更以鋼琴與電子音交錯堆疊，營造出壓迫又迷離的氛圍，無論是畫面構圖或音樂節奏，都讓觀眾完全沉浸在故事世界中。

