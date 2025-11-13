fb ig video search mobile ETtoday

友情也要斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交　小心運氣越來越差

>

▲▼「6種有毒朋友」勿深交。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲交朋友要慎選，有毒朋友請保持距離。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在漫長的人生道路上，總是會遇到一些朋友幫你上了一些課，也讓你懂了一些事，盤點6種朋友別深交，小心讓你的運氣越來越差！

#喜歡在背後議論他人

雖然平時和你關係不錯，但也得小心他在你身後偷偷議論你，要知道光是提升自己都來不及了，怎麼還會有辦法把精力花在觀察他人身上。

▲▼「6種有毒朋友」勿深交。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#想要找他卻找不到

有的朋友有事找你的時候，找得非常勤快，但是只要你有求於他，他就會以一些奇怪理由拒絕，或是甚至不回訊息也避不見面，真誠的朋友是你在日常生活中都能感受到的，有來有往才是真的朋友。

#超愛抱怨每天唉聲嘆氣

有一種朋友喜歡抱怨，每天都唉聲嘆氣，讓你處在一種負能量之中，偶爾抱怨宣洩可以，但若是總把你當成情緒垃圾桶就很不OK，長時間和這種人待在一起，小心影響到自己。

#情緒不穩定

因為和你有交情，所以總是把脾氣發在你身上，莫名其妙的生氣，讓人完全摸不著頭緒，情緒忽高忽低讓人根本不知道如何和她相處。

▲▼「6種有毒朋友」勿深交。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#喜歡潑你冷水

總是喜歡有意無意間開你玩笑，甚至是貶低你，或是毫不留情的打擊你，讓你覺得自己好像做什麼都不對，在他的眼裡，只有自己才是最聰明，你的一切他都沒放在眼裡。

#嫉妒心強

有一種朋友是希望你過得好，但是不要過得比我好，其實人有嫉妒心是正常的，但若是太過就很可怕，總是暗自和你較量，又愛使出一些小手段，讓人防不勝防。

關鍵字：

有毒朋友, 交友指南, 負能量, 情緒管理, 友情陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」 《颱風商社》登Netflix人氣榜TOP 10！討論熱度居高不下三大關鍵 Jo Malone、diptyque經典香一次擁有！4款迷你香水禮盒一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面