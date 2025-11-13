親眼看工匠做凱莉包！愛馬仕匠心工坊台北站免費參觀　還能學怎麼縫馬鞍

fb ig video search mobile ETtoday

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲愛馬仕匠心工坊在台北登場，以工匠工作台為靈感打造展區。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）又有免費的展覽，可以預約參觀囉！愛馬仕匠心工坊（Hermes in the Making）自11月15日至23日，在台北華山1914文化創意產業園區舉辦，將平常難以接觸到的工坊搬到大眾眼前。展覽邀集13名從法國遠道而來的工匠，在現場講解示範，可以了解凱莉包、馬鞍、手套等皮件的製作過程、絲巾如何印染、皮件如何修復等等，還有縫製、著色等體驗活動，非常精彩有趣，而且相當難能可貴。

▲愛馬仕匠心工坊 。（圖／翻攝愛馬仕官網）

▲凱莉包是愛馬仕的經典。（圖 / 翻攝愛馬仕官網）

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲工匠示範凱莉包的製作過程。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲製作凱莉包的工具。（圖 / 記者林明瑋攝）

愛馬仕匠心工坊台北站為此展覽的第14篇章，自2021年10月於哥本哈根首度亮相以來，這場巡迴展已走遍全球多個城市，展現品牌對於工藝堅持。展覽空間以工匠工作台為靈感，分為「傳統工藝文化」、「匠心選材」、「產地能工巧匠」、「時光盟友」4大主題，共10個部門、13名工匠，帶著各自的工具與專業技術，在大眾面前揭開工坊的面紗。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲手套皮革裁切。

走進展間，立刻感受到多樣與豐富，令人目不暇給，每一站都有工匠坐鎮，秀出拿手絕活，可以邊欣賞邊吸收愛馬仕的知識，例如凱莉包的提把以5層皮革製成，若是珍稀皮革更達7層；手套以各種皮革打造，隱藏的內縫線多用於女款，縫線外露的款式則是男用為主，工匠透露，鹿皮手套最難製作，因為皮革面積大且厚，鞣製過程不易，縫紉時也費力。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲工匠示範馬鞍製作。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲現場可體驗「馬鞍雙針縫」。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲馬鞍可以坐上拍照。（圖 / 記者林明瑋攝）

1837年愛馬仕從馬術起家，馬鞍雖然不是現代的日常，但仍是愛馬仕的重要作品，匠心工坊展覽中有不少馬鞍相關元素，現場陳列了不同馬術競賽所需的各式馬鞍、拆解馬鞍的結構與零件、教大家「馬鞍雙針縫」該怎麼做、馬鞍工匠的親自解說，還有懸掛的馬鞍，可以坐上去拍美照。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲手工網版印刷製作絲巾。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲「華麗的韁轡」絲巾，配色不同風格也不同。（圖 / 翻攝愛馬仕官網）

絲巾也是愛馬仕引以為傲的作品，染料從40種基本色發展出7萬5千種顏色，讓每款絲巾都能設計出多達6至8種配色，展覽中呈現「華麗的韁轡」經典絲巾的6種配色，雖然圖案一樣，但顏色改變，風格也相異。此外，若包款使用不慎受損，愛馬仕有專門的修復部門，運用置換皮革、保養、縫合等各種方式盡力「醫治」，讓物品能更長久地傳承下去。

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲皮件修復。

展覽中還可以看到H08腕錶的製作、Chaîne d’ancre手環的鑲嵌技法，以及瓷器繪製，加上互動體驗如馬鞍針縫工作坊、絲巾圖案的畫紙填色、以皮革圓刀敲擊創作音樂等，沒有固定的參觀路線，每個人都能依著自己的節奏，自由自在地探索愛馬仕的工藝世界。

▲愛馬仕匠心工坊 。（圖／翻攝愛馬仕官網）

▲絲巾圖案的畫紙，每個人都能發揮創意塗色。（圖 / 翻攝愛馬仕官網）

愛馬仕匠心工坊 HERMÈS IN THE MAKING
地點：華山1914文化創意產業園區
展期：2025年11月15日至11月23日（11/17休展）
預約：請至愛馬仕LINE官方帳號免費預約觀展

▲愛馬仕降薪工坊。（圖／品牌提供、翻攝官網）

【更多展覽】

Van Cleef & Arpels
金珠在Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）的世界裡可以是畫龍點睛的裝飾也可以是主角，在「Perlée限時體驗空間」裡，則成為各種拍照打卡點與有趣的小活動。

梵克雅寶與法國視覺藝術家Arthur Hoffner合作，在台北101四樓都會廣場打造「Perlée限時體驗空間」，粉嫩馬卡龍色調的展場讓人流連忘返，金珠摩天輪、靈感噴泉，通通好玩又好拍。2008年問世的Perlée系列，將自1920年代開始成為品牌經典象徵的金珠發揚光大，現場展出Perlée系列的當代創作與歷年典藏之作，在粉嫩馬卡龍色調的空間裡不但能有互動體驗，也能細細欣賞梵克雅寶的美麗作品。展期至11月16日。

▲梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton
LOUIS VUITTON第3度與巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel）合作、與村上隆再度攜手，成就了Artycapucines VII。Artycapucines是LV自2019年開始的限定系列，每年邀藝術家把經典Capucine當成空白畫布，恣意揮灑創意打造，今年7度登場，不同於以往有多名藝術家的作品，今年由村上隆獨立操刀11件創作，在巴黎大皇宮榮耀陽台展出。章魚腳抓著Capucine、半圓形的皮草彩虹花Capucine等等，每個包包都腦洞大開，滿滿的奇思妙想，非常有趣。

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

▲LV村上隆。（圖／品牌提供）

►LV經典包大改造！被章魚腳抓住、毛毛彩虹花太可愛　村上隆讓Capucine變樣

►Labubu聯名MOYNAT精品包登台！台灣限定盲盒亞洲首發、Lisa同款秒完售

 

