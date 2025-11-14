家裡越來越滿、卻捨不得丟東西？「閒置箱收納」無痛解決囤物症候群

▲網友分享可用閒置箱降低丟東西的焦慮。（圖／pexels、unsplash、達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

家裡是不是也有這樣的角落？衣櫃裡有幾件早就沒穿、卻又覺得「好像還能穿」的衣服？或是那個清倉區撿到的擺飾，買回來一次都沒用過，卻又覺得丟了可惜？還有那些從旅行、展覽、畢業典禮一路收集到現在的紀念品，堆著也不看、收著也佔位。要清又捨不得，於是家裡越來越滿。

如果你也陷在這個「怕丟會後悔」的輪迴裡，網友分享可試試「閒置箱」法。它能讓你不用硬逼自己丟東西，也不會因為衝動捨棄而後悔。

所謂「閒置箱」法，其實就是替那些「猶豫不決」的東西安排一個「暫時離家」的中途站。把那些你覺得應該丟、但又有點不放心丟的東西，全都收進一個箱子（如果很多，也可以兩三個）。箱子上可以標個日期，然後放在你平常不太會去的地方，例如床底、儲藏室、陽台角落等，並在你的手機上設定提醒。

關鍵在接下來至少一個月裡，別去打開它。看看這段時間，你會不會真的想起裡面的東西。多數人過了一陣子後，根本連箱子裡有什麼都忘了。那時再打開，你就會發現：「原來我真的不需要它們」。

這個方法的重點在於，它給你心理上的緩衝。很多人丟不掉東西，不是因為真的還會用到，而是怕「哪天又想要」。但當這些東西在你眼前消失一段時間後，你的大腦會慢慢適應「沒有它也沒關係」的狀態，放手自然就變得容易。

網友分享，約莫兩個月左右是最剛好的時間。因為過短還來不及忘記、放太久又會變成另一種堆積。等期限到了重新檢視一遍，會發現十之八九根本沒有想念那些東西。

但若如果期限到了，你還是覺得有些東西放不下，那也沒關係，可以再留在「閒置區」一段時間。不過建議最長不要超過一年。「閒置箱」法最大的好處，就是不必強迫自己在當下做出決定，當那些不必要的東西暫時離開，你會發現家裡變得更清爽，思緒也跟著放鬆。可以真正體會到丟東西從來不是浪費，而是讓空間、時間、甚至自己都能更自在。