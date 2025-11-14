HOLA攜手藍色小精靈推蘑菇村聯名　把家變成歐洲花園

▲HOLA與《藍色小精靈 The Smurfs》推出限量聯名系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

HOLA今年耶誕節與比利時經典漫畫《藍色小精靈 The Smurfs》合作，推出限量聯名系列，從餐具、收納籃到家飾，共有30多款新品，讓人彷彿走進童話世界的蘑菇村，開啟內心角落那一處忘憂時光，結合冬季加入毛料元素，巧妙的溫暖感讓人會心一笑。

這次的HOLA × The Smurfs聯名系列以「把童話帶回家」為概念，設計靈感取自動畫中的蘑菇村場景，結合鮮明色彩與懷舊手繪風格。「藍色小精靈編織收納籃」以紅、黃兩色蘑菇造型呈現，採PE仿藤手工編織製作，輕巧防潮且具自然感，適合兒童房或客廳使用，售價499元。

同系列午茶組合「藍色小精靈蘑菇造型馬克杯」，超可愛的蘑菇屋頂杯蓋造型，放著也能當裝飾，售價699元；「陶瓷點心盤」則以浮雕工藝呈現經典角色圖案，兩入組售價699元，都擁有精緻氛圍。

四款角色杯墊結合毛呢元素，每款售價249元，還有「多功能刺繡收納包」則以柔軟法蘭絨內襯搭配雙色布料設計，可收納化妝品、小物或旅行用品，售價499元。隨著節慶氣氛漸濃，限定「藍色小精靈聖誕襪」，採用像素針織風格設計，展現復古又充滿個性的節慶風格，售價699元。

業者表示即日起至11／26止，HOLA會員單筆消費滿3,000元，且含任一藍色小精靈聯名商品，即可獲得限量聯名刺繡環保購物袋，共有兩款配色，數量有限送完為止。此外，台北內湖、士林、竹北享平方、台中大墩與高雄左營等五間HOLA CAFE門市，還特別推出以小精靈最愛藍莓為主題的甜點，讓粉絲能在現場感受滿滿耶誕氛圍。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

IKEA推出的 VINTERFINT 耶誕系列今年以「怪萌趣味」為主題，以「從日常出發的節慶設計」為概念，把日常小物放大、變形，從鈕扣托盤到巨型火柴燈，都有一種既熟悉又可愛的幽默感。新品共超過 200 款，價格從 49 元起，涵蓋燈飾、抱枕、蠟燭、桌巾、禮物包裝紙等節慶用品，讓人輕鬆替家裡加一點耶誕味。

▲VINTERFINT鈕扣托盤售價499元；STRÅLA LED火柴形落地燈售價799元。



今年被「放大」後的日常小物，成為最吸睛的元素。VINTERFINT 托盤將紅色鈕扣變成 30 公分大的圓形托盤，兼具實用與趣味，放茶點或當餐桌裝飾都吸睛；STRÅLA 火柴形 LED 落地燈則用三支巨型木質火柴組成燈架，開燈時像是點亮冬夜的小火花；另一款 STRÅLA 禮物盒桌燈 造型就像拆不完的驚喜禮物，擺在窗邊或床頭，氣氛瞬間滿點。

▲STRÅLA LED裝飾吊燈，售價699元。

若想讓客廳多點節慶氛圍，可讓 VINTERFINT 糖果造型靠枕來加分，柔軟好抱、紅綠格紋的造型像極了耶誕糖果，而 STRÅLA LED 裝飾吊燈採球形設計，可兩段式調光，掛在餐桌上或玄關都能增添溫度。

▲VINTERFINT餐墊售價59元；雪人柱狀蠟燭售價199元。

完整的節慶餐桌系列也同步登場，VINTERFINT 桌巾與雪人圖案餐墊，能讓日常餐桌立刻變身派對現場。VINTERFINT 雪人柱狀蠟燭輕鬆點出節慶主題，圓滾滾的雪人造型在燭光下特別可愛。同系列雪人附蓋萬用罐、耶誕老人萬用罐造型都超討喜，不僅可儲物也能直接當裝飾，售價 199 元至 699 元連交換禮物也好用。

▲VINTERFINT雪人附蓋萬用罐3件組售價249元；2025耶誕老人附蓋萬用罐售價499元。

其他應景小物包括糖果造型吊飾、耶誕長襪與雙面彩色禮品紙、耶誕老人麻布袋、以及換上紅綠格紋的新款環保購物袋都有滿滿節慶味，該系列已於全台 IKEA 門市與官網同步開賣，有空去感受一下節慶氛圍吧。