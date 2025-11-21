卡地亞小美洲豹總店尋夢幻禮物　點亮佳節夢想

▲卡地亞標誌性美洲豹化身為純真活潑的小美洲豹，眼神熱切望著Panthère de Cartier美洲豹手環。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

邁入年末聖誕節與迎新年的佳節時刻，卡地亞（Cartier）以標誌性的美洲豹為靈感，讓一群化身為稚嫩、活潑的小美洲豹於品牌誕生地巴黎和平街13號展開一場充滿童趣與幻想色彩的奇幻旅程。廣告中小美洲豹們成群結隊，踏入一場尋覓夢幻禮物的神秘夜間冒險，牠們巧妙避開門僮的視線，悄然自畫框中溜出，在空間穿梭探索，時而纏繞紅色緞帶，時而在珠寶盒間穿梭玩耍，或以小巧豹爪輕觸寶石光芒，呈現卡地亞對節慶贈禮藝術的致敬，一起循著牠們調皮步伐，找尋驚喜禮物吧！





▲Panthère de Cartier美洲豹戒指設計多元，滿足不同時尚風格人士。

點亮夢想的珠寶

美洲豹是卡地亞的經典象徵，於1914年首次躍進品牌的美學殿堂，貞‧杜桑（Jeanne Toussaint）更將美洲豹的形象演繹得淋漓盡致，時而勇猛俏皮，時而從容閒適，美洲豹豐富多姿的野性魅力在卡地亞Panthère de Cartier美洲豹手環與戒指完美呈現。





▲卡地亞最新LOVE Unlimited系列手環採用柔軟靈活的結構設計，另有戒指可配成套。

而獻上愛與祝福，卡地亞甫發表的LOVE Unlimited系列手環採用柔軟靈活的結構設計，不僅如第二層肌膚服貼手腕，亦可兩兩相接讓愛意無限延伸，成為佳節穿搭或贈禮的熱門選擇。





▲Panthère de Cartier美洲豹鑽錶靈活柔軟的鍊帶設計靈感源自美洲豹的矯健身姿。

見證美好的腕錶

卡地亞經典腕錶設計優雅雋永，見證每一個美好時光。誕生於1980年代的Panthère de Cartier美洲豹腕錶，擁有靈感源自美洲豹矯健身姿的靈活柔軟的鍊帶，既是時計亦是珠寶；而偏愛典雅之作，Tank Louis Cartier腕錶體現卡地亞幾何構型與精確比例融為一體的設計精髓，相當百搭。

▲卡地亞最新Santos de Cartier鈦金屬腕錶是佳節贈禮熱門款式。

鍾愛創新與冒險精神的品味人士，聖誕選禮目光則投向今年最新力作Santos de Cartier鈦金屬腕錶，品牌運用比鋼輕43%、硬度高出1.5倍的鈦金屬材質，兼具輕盈與堅固特性，並以微噴砂工藝打造啞光質感，呈現深邃煤灰色調。





▲La Panthère美洲豹香水蘊含馥郁花香與野性氣息。

散發魅力的香氛

卡地亞La Panthère美洲豹香水、Pasha de Cartier等男女香氛，從香氣到時尚瓶身，均巧妙融入品牌精神，讓人能在芬芳之中感受迷人魅力；居家空間也少不了雅致香氣的香氛蠟燭，怡人的香氣不僅予人放鬆的感受，於親友家人團聚之日也能增添佳節氣氛。





▲Pasha de Cartier香水擁有柑橘的清新同時融合琥珀和雪松木的沉穩。





▲卡地亞香氛蠟燭為居家空間增添佳節氣氛。

穿搭時髦的包款

洋溢歡欣氣息的佳節時刻，套上極簡的服裝，配上卡地亞經典珠寶與腕錶，再拎著紅色的Panthère C de Cartier美洲豹鍊帶包袖珍款，就能輕鬆完成時髦的派對造型。





▲Panthère C de Cartier美洲豹鍊帶包袖珍款，為節慶穿搭增添亮點。





▲Panthère de Cartier葡萄色小型款手提包（左）與皮夾風格優雅。

隨著夜色漸深，小美洲豹們帶來的歡樂與驚喜逐漸散去，牠們悄然返回原位，只留下若有似無的神秘氣息。玻璃穹頂下的巨型聖誕樹成為唯一的見證者。至清晨時分，聖誕樹彷彿受魔法點亮，象徵卡地亞想傳遞的節日精神，只要相信美好與奇蹟，在此一切夢想皆有可能。

▲卡地亞傳遞只要相信美好與奇蹟，在此一切夢想皆有可能。