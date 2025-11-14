fb ig video search mobile ETtoday

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

>

▲冬被,被子,保暖,床,睡眠,睡衣。（圖／日比家族提供）

▲放了大半年沒動過的冬被，拿出來用之前要先做些準備工作。（圖／日比家族提供）

記者蔡惠如／綜合報導

入冬後不少家庭開始替換季節寢具，但冬被通常經過半年以上的收納，容易因受潮而變得不夠蓬鬆。生活達人、日比家族公關張馨方提醒，正式使用前應先將被子「醒一醒」，透過日曬或除濕幫助去除濕氣，不僅能提升保暖度，也能延長使用壽命。不同材質的被子有不同整理方式，避免因處理不當造成損耗。

▲床,床單,家具,棉被,睡覺。（示意圖／Pexels）

羽絨被：可日曬，但需避免陽光直射
羽絨被使用前可透過輕度日曬恢復蓬鬆度，但不宜直接曝曬在強烈陽光下，以免影響表布的防絨處理。建議在日曬時加上被套，或放在通風遮陽處晾曬約1至2小時，也可搭配除濕機協助去除濕氣。

羊毛被：能日曬，但不宜久曬
羊毛具有天然調濕性，一般日照下曬1至2小時即可達到除濕與簡易殺菌效果，但須避免在烈日下久曬，以免羊毛變乾、變硬，影響日後使用觸感。

▲▼熱,太陽,陽光。（圖／取自Pixabay）

科技纖維被：可直接日曬
纖維被相對好整理，日曬1至2小時即可達到去濕效果，也能恢復蓬鬆度。這類材質耐用度高，不需特別避光，但仍建議避免長時間曝曬。

蠶絲被：不可日曬
蠶絲屬天然蛋白纖維，最怕高溫與直射陽光，曝曬容易造成纖維斷裂。使用前建議只需攤開放置於陰涼處，並利用除濕機去除濕氣即可，不宜曝曬或烘乾。

▲▼棉被,曬棉被,床單。（圖／翻攝自pixabay）

不論哪一種材質，被子在長期收納後都可能受潮或變形，提前做一次「醒被」處理，能讓蓬鬆度與保暖性恢復至較佳狀態，提升整體睡眠舒適度。

關鍵字：

冬被整理, 除濕技巧, 日曬須知, 寢具保養, 換季準備

