美周記／LUSH史酷比聯名系列超可愛、歐舒丹聖誕分享禮盒CP值破表

記者曾怡嘉／綜合報導

年末倒數計時，一起來看看本周美妝新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

#LUSH

▲LUSH 狗狗史酷比限定聯名系列。

LUSH 再度攜手《狗狗史酷比》，「狗狗史酷比 x LUSH」限定聯名系列，希望藉由推出此懷舊的聯名系列，讓你在工作結束後，也能透過新鮮手作的沐浴與身體護理產品，重拾如卡通角色擁有的想像力與童心，在沐浴儀式中找回放鬆的樂趣。

#歐舒丹

▲歐舒丹 普羅旺斯童話聖誕分享禮盒，1,160元。（內含馬鞭草沐浴膠30ml+馬鞭草護手乳10ml+杏仁沐浴油35ml+

杏仁護手霜 10ml+乳油木沐浴霜35ml+乳油木護手霜10ml+櫻花沐浴膠35ml+櫻花護手霜10ml）

聖誕節即將到來，歐舒丹精心設計「聖誕分享禮盒」，以品牌專屬色佐以優雅燙金細節，向普羅旺斯的旭日之光致敬，共包含8款精選旅享容量經典香氛系列商品，小尺寸方便旅行時攜帶，定價也相當親民好入手。

#Chloé

▲Chloé 玫瑰晨曦香精，50ml，5,150元。

迎接歲末， Chloé 玫瑰晨曦香精就此誕生，以橙花的馥郁芳香為靈魂，濃烈而包覆，猶如晨光環抱花朵，使玫瑰香調更加豐盈飽滿，不同於以往的玫瑰，這次玫瑰搭配上柑橘調變得更清新。

#東森自然美

▲東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力EX系列。

當氣溫驟降、肌膚進入乾燥與老化高峰，東森自然美推出全新升級的NB-1晶鑽肽彈力EX系列，以「晝夜養護 ‧ 喚新肌齡」為核心，融合專利雙峰玻色因、AH8抗皺六胜肽與鑽光彩虹藻三大成分，全面修護乾燥與老化肌膚。