安格斯12星座一周運勢11／17-11／23　金牛避免翻舊帳、天蠍魅力爆棚

牡羊3.21～4.20

這周牡羊座愛情顯得有點複雜，水逆再度的退行為你帶來更多變數，舊情未了的狀況恐被翻出。單身者容易在曖昧對話中陷入「該不該再靠近」的拉鋸，有緣的對象可能不是新面孔。有伴者則在金錢與信任議題上要小心拿捏，過度占有或查勤會讓對方喘不過氣。周末太陽的移位能帶來正向好運，適合相約出遊、遠行。

金牛4.21～5.20

金星與新月都在愛情第7宮交會，這周愛情成為主線戰場，單身的金牛在合作、社交場合容易邂逅默契對象，一開始就能聊得投緣，後來會越來越靠近，微甜微酸的情感正在加速醞釀。水星逆行期間則要小心溝通上的誤差，有伴者之間易因小細節的不良溝通形成較大風波，也要當心翻舊帳事宜，衝突可能愈演愈烈。

雙子5.21～6.20

與其卡在曖昧中搖擺不定，雙子需要回頭檢討，釐清自己究竟想要什麼樣的關係！隨著木星在本命宮逆行，雙子的愛情線不再只是虛幻的輕小說，有伴者要留意職場與戀情界線，別讓公私不分成為誤會來源。至於單身者，或許會在工作場合遇到欣賞你專業的人，但要一步一步走到心心相印的感情階段還需要靜靜等待、慢慢鋪陳喔！

巨蟹6.21～7.21

新月與金星都齊聚在五宮，這周對巨蟹座來說，謎樣的愛情氛圍就像薛丁格的貓，在盒子打開前永遠猜不透真相。單身者此時桃花運正旺，有機會在興趣聚會、創作活動中遇見讓你眼睛一亮的人。只不過水星逆行下初期訊號斷斷續續，對方的心意還需要多方揣測觀察。有伴者會迎來深層連結，需要從情緒對話、甚至小爭執中找到理解。

獅子7.22～8.22

比起驚心動魄高低潮起伏的感情變化，獅子的心臟也有疲乏的時刻，這周的你對感情轉向「安定與歸屬感」，不再追逐刺激秘戀，反而愈來愈喜歡簡單平凡的互動節奏。單身者或許會對熟識的人產生新感覺，也可能被家人介紹背景生活相當的對象。有伴者的磨合多在生活習慣與家庭議題上，火星射手能化衝突為激情，別怕開誠布公。

處女8.23～9.22

處女座這周說話呈現有點辛辣有點甜的氣場，踩在邊緣的發言讓你頗受注目，這周戀愛對話則是「誤會」伴隨著「神轉折」，不但有驚無險還可能因禍得福喔！單身者可能因誤傳訊息反而多聊幾句、擦出火花；有伴者則要留意口氣過直，否則好意變抱怨。火星落入4宮，家庭氣氛略緊張，若想約會順利，先確保自己心情平穩。

天秤9.23～10.22

這周天秤財宮中跑入了愛情行星，戀愛與金錢交織成主題。單身的你容易被有能力、有品味的人吸引，對方可能來自職場，也可能會是你未來的金錢貴人。有伴者可趁新月之勢重新訂出共同目標，一起存錢、計畫旅行都能增加默契。此時工作、生活上出現低潮的秤兒，周末活動格外重要，不妨與知心友人相約出遊，好好為自己充飽電也同時轉轉氣場。

天蠍10.23～11.22

這周天蠍本命宮位得到新月加持，生活中藏了小確幸，能為你帶來有趣的事物！金星則為你錦上添花，單身的你魅力爆棚，若想發展新關係，可以先從生活周遭留意適合對象。伴者之間情感拉鋸明顯，愛得深也容易鑽牛角尖，與其相互猜測打探，這周適合進行長談，說清楚比冷戰更有效。若能學會自我肯定，關係就能更穩。

射手11.23～12.21

火星在射手本命宮位持續發光發熱，屬於射手獨有的魅力與氣場將通通回籠。單身者容易在遠方出現一見鍾情的閃電秘戀，明快的節奏將讓你心想事成，但也可能少了點曖昧浪漫。新月與水逆同在第12宮，對於有伴的射手來說則是小小考驗，有些情感似乎正在暗處醞釀，得小心別讓自己陷入曖昧未明或舊愛回頭的尷尬情況並存。

摩羯12.22～1.19

這周摩羯11宮成為活躍的集散區，也意謂著近期人際圈與舊友互動變得頻繁，單身者可能在社群、活動、或朋友的朋友間擦出曖昧，適合參加小型聚會、音樂派對甚至志工活動。有伴者在感情中有些被動，需注意朋友圈介入關係的狀況。此時社交圈能量強，有機會在團隊合作中展現領導力。注意別被八卦牽著走，真誠互動會讓你獲得實質幫助與信任。

水瓶1.20～2.18

水瓶座這周運勢重心在第十宮位—事業宮集結，愛情顯然被工作與責任夾擊。單身者可能在職場對象中出現好感，但不確定對方態度，偏好能帶來安全感的關係。 有伴者容易因事業冷落另一半，若能邀對方一起參與你的專案或工作話題，會增進理解。朋友圈相對熱鬧，不同領域的人會給你新靈感。留心有心人探聽消息，說話要有分寸。

雙魚2.19～3.20

木星逆行將直接碰撞雙魚的社交節奏，某些朋友小圈將再度活絡。雖然話題多但能量雜，別讓他人情緒左右你。選擇能啟發你的朋友相聚最能補氣。單身者有機會在課程、旅途中遇見與你生活背景大異其趣的人，帶著某種好奇讓你有些心動對象。有伴者適合趁著一起旅行的空檔溝通未來目標，避免過於針鋒相對傷了感情。

