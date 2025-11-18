fb ig video search mobile ETtoday

金裕貞《親愛的X》8金句：你說的最高點，可能是世上最孤獨最悲慘的地方

記者鮑璿安／綜合報導

由金裕貞與金永大攜手主演的《親愛的X》已於 2025 年 11 月 6 日在韓國 TVING 正式上線，作品改編自同名網路漫畫，由曾打造《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》等代表作的李應福導演執掌，再度引發劇迷高度關注。劇情圍繞一名為求生存而不得不偽裝、戴上層層面具的女子，以及試圖將她從黑暗拉出的男子，展開一段殘酷卻唯美的驚悚愛情故事。當中的台詞也引發討論，一起來看看。

1. 你會為了你造成的所有痛苦，而餘生都很悲慘，每天都會像今天一樣，感到空虛和疲憊，直到死的那天都會很痛苦。但我知道我離不開你，當那天到來時，我必須分擔你的懲罰。

2. 如果真的有神，我想問他，為什麼我愛上的是如此殘酷的人？

3. 你的善良會讓我陷入危險，你太善良了，對我來說，就像我爸一樣是個枷鎖，你總在拖累我，我的意思是，這是告別。

4. 當那天到來時，我必須分擔你的懲罰，你或許是對的，因為你沒有走過我的路，但你不懂我的感受，你不是我，所以你永遠不會懂。

5. 如果她找到幸福，那也必定是以他人的痛苦為代價 ，那幸福的幻覺，永遠不會持久。

6. 你說的最高點，可能是世上最孤獨最悲慘的地方。

7. 我的不幸，成了你的商品。

8. 很抱歉這麼說，但我只同情我自己，我只為我自己難過，我從來沒有過像別人一樣正常的生活，從小時候起，我每天都在想，什麼時候會被趕出去，或下次會被打得多慘，那我為什麼要在乎別人的痛苦？我厭倦了這個世界，加諸在我身上的一切。

關鍵字：

韓劇, 親愛的X, 金裕貞, 李應福, TVING

