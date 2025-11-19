試開箱／《叔比狗》聯名魔幻沐浴乳！SNS爆紅大章魚神萌、隱藏服務是I人天堂

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

聯名小物對顧客來說不僅是新鮮的體驗，更是讓品牌拓展不同客源的機會；最近，英國零動物實驗美妝LUSH就與經典美式卡通《Scooby-Doo》（音譯：史酷比、叔比狗）合作，打造出超可愛的洗沐系列，沐浴膠不僅以氣氛詭譎的動畫質感設計，深紫色基底搭配魔幻亮片，連味道都是史酷比喜歡的美食香味，非常有趣。

LUSH,史酷比,叔比狗,uka,保養,頭皮,髮絲,洗沐,沐浴,美容。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

LUSH每次的聯名都會讓人會心一笑，有趣的造型為日常洗護增添快樂的細節，這次史酷比的聯名除了沐浴露之外，冬天泡澡必備的汽泡彈更是打造出史酷比呆萌的大丹犬形象，甚至連動畫中每次出行的小箱型車，也完美重現，簡直就是所有7年級生的回憶殺。

LUSH,史酷比,叔比狗,uka,保養,頭皮,髮絲,洗沐,沐浴,美容。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

進入LUSH商店最有趣的更是探索許多繽紛、腦洞大開的細節，像是近期在小紅書上爆紅的「章魚魔怪沐浴果凍」超有彈力的粉紅色布丁質地，直接讓洗澡變得超解壓；還有以日式刨冰為靈感的沐浴露，更是推出哈密瓜、草莓、檸檬等香氣，還帶有涼涼的氛圍，就像給身體吃一碗刨冰，有夠沁涼！

LUSH,史酷比,叔比狗,uka,保養,頭皮,髮絲,洗沐,沐浴,美容。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

另外，LUSH在店內更是提供一項超貼心服務「Quiet Hour」，進店前如果挑選了帶有風呂巾的購物籃，即表示「想自己體驗LUSH魅力」，店員不會主動靠近，但會樂於協助，讓害怕社交的I人也可以放鬆大逛，而且很多香氣更是需要自己好好品味，沒人打擾的購物體驗，簡直就是「社恐天堂」！

uka

提到聯名系列來自日本的uka以舒活頭皮按摩刷橫掃美容評鑑大賞，在2025年攜手寶可夢打造聯名限定款包裝，黃色皮卡丘、棕色伊布、藍色波加曼、綠色新葉喵，中硬度更適合日常洗髮使用，尤其是頭皮長時間油膩、總覺得緊繃不適的人，更是要入手一支，才懂其難以言喻的霸榜魅力。

LUSH, 史酷比, 叔比狗, uka, 保養, 頭皮, 髮絲, 洗沐, 沐浴, 美容

