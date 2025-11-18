fb ig video search mobile ETtoday

洗手後30秒內必做！護手霜使用黃金時機公開

▲▼護手。（圖／Unsplash）

▲雙手狀態最容易洩漏年齡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

說到保養，大家總比重點放在臉部，卻忽略手部保養的重要性，和臉比起，手更容易曝露真正年齡，因為手部肌膚皮脂腺少再加上暴露在外，以及洗手頻繁，若是忽略保護，很容易變得乾荒粗糙，盤點幾個最容易忽略壞習慣，趕快改正，別讓乾巴巴手拖垮你的視覺年齡。

#只洗手不保濕

頻繁洗手本來是好習慣，但若是只洗手卻沒抹上護手霜，容易讓皮脂膜被反覆破壞，尤其秋冬或用烘手機後更乾。建議每次洗完手後 30 秒內補上乳液，抓住「黃金保濕期」。

#把護手霜想到才擦

很多人只有在覺得手超乾時才塗抹護手乳，但這時皮膚屏障已經受損。真正有效的護手是「持續補油補水」，一天至少 2-4 次，而不是等到手已經崩壞才急救。

#護手霜只塗手心

護手霜整隻手都要塗，除了手心以外，手背也別忽略，可以一起順便加強指緣，預防倒刺、乾裂。

#做家事不戴手套

覺得戴手套做家事很麻煩？但其實洗碗、清潔、碰冷水、碰洗衣精，都是手部傷害最主要的來源。清潔劑的化學成分會破壞角質層，加速手背老化與脫皮，建議一定要戴上橡膠手套。

#忽略防曬

手背是「最容易長斑」的地方，紫外線會讓手部變黑、出現斑點且變得鬆弛乾燥。出門記得手背也要擦上防曬乳，不然所有保養都白做。

推薦單品

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲蕾莉歐 經典護手霜禮盒（玫瑰護手霜/檸檬護手霜/手部修護霜各30ml），699元。

集結品牌明星護手霜，輕盈質地搭配宜人香氣，為保養帶來全新的感官體驗。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲Aesop 溫情手護 ─ 護手霜三重奏（ 賦活芳香護手霜/尊尚芳香護手霜/厄勒俄斯芳香護手霜各30ml），1,550元。

共有3款護手霜，為辛勤的雙手與指尖注入溫柔保濕；內含賦活芳香、尊尚芳香、厄勒俄斯芳香護手霜，讓送禮對象一次擁有，依保濕需求或心情自行選擇香調。

手部保養, 護手霜, 洗手習慣, 防曬, 家事手套

