森林系質感香！8款「木質調香氛」推薦　讓人越聞越上癮

記者曾怡嘉／綜合報導

木質調香水像一片靜謐森林，給人沉穩、安全又帶點神祕的魅力。最新木質調香水變得更豐富多變，像是加入花香、甜味，讓人一聞就愛上，難怪是絕不出錯的中性香水。▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲diptyque 撫木之息淡香精，100ml，10,000元。

溫柔濃郁的荳蔻氣味配搭奶油般絲滑的檀香精華，這款木質香氣展現出無與倫比的深邃質感。香調中還加入了黑咖啡的濃郁香氣，其輕柔的苦味反映了生動鮮活的樹皮觸感。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela 星空低語淡香精，100ml，7,600元。

以焚香、醛香、雪松交織而成的雲煙香調，讓人彷彿被輕盈細緻的白色煙霧縈繞著，帶來安定與深邃的平靜。就如同夜幕下的一聲低喃，被無形擁抱的靜謐氛圍。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Essential Parfums 帝國之木淡香精5周年限定版，100ml，4,100元。

猶如暖陽照耀下的金黃色樹木，一開始可以聞到男香「羅勒精油」的味道，帶有些微乾枯的植被感，主軸圍繞著特別的木質香氣和辛香琥珀的結合，讓木質的香氣從綠植到泥壤氣息，都能在這款味道被感受到。

▲▼木質調香水。（圖／品牌提供）

▲D'ORSAY P.S.淡香精，50ml，4,800元。

帶有綠意的木質花香香氣，以葡萄柚作為開場，突顯香根草的清新與活力；天竺葵結合玫瑰醚，打造出明亮奔放氣息，最後以香根草及廣藿香相互交織，為整體增添一抹內斂而堅定的底蘊。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Santa Maria Novella Pot Pourri 秘方撲撲莉，50ml，3,450元。

香氣靈感源自托斯卡尼山間的萬千花草，融合四季花苞、葉片與花瓣的天然氣息，細膩層次如將大自然的寧靜與生命力封存於瓶中。溫暖草本香調展現沉穩而具個人風格的義式氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲DOLCE&GABBANA 天鵝絨高訂香氛系列 蜂蜜檀香，100ml，11,500元。

靈感來自被譽為西西里傳說的「眾神之蜜」，向古希臘神廟金桂冠的傳說致敬。這款木質甜香調香氛，開場的金色蜂蜜融合檀香木的柔滑奶香，中調的安息香與古喬木香脂交織成甘美韻律，最後以琥珀與安息香脂打造溫暖感。

▲▼木質調香水。（圖／品牌提供）

▲Anthologie by Lucien Ferrero 真．大地，100ml，6,080元。

以芫荽與粉紅胡椒精油的辛香與青綠味揭開序幕，隨後以薑精油的溫暖辛辣與葡萄柚的柑橘清爽形成鮮明對比，中段以肉荳蔻精油營造溫潤包覆感，雪松精油則增添木質與樹脂般的深邃，最後投入岩蘭草精油則帶來潮濕木質的大地氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 私人調香系列 東方旅人，50ml，10,150元。

以清新的柑橘與粉紅胡椒交織開場，搭配原生的紅牡丹香氣接著浮現，接著調入珍稀沉香，為整體香氣奠定深邃木質基調，搭配廣藿香、岩蘭草、莎草與麝香的溫潤氣息譜出迷人香氣。
 

關鍵字：

木質香氛, 淡香精, 香氣推薦, 品牌新品, 香氛解析

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

